El ministro cuestionó el sistema de permisos y cuotas de captura; empresarios y representantes del sector defendieron la actividad y advirtieron sobre el impacto de las políticas oficiales en el empleo y las economías portuarias.

Las críticas de Federico Sturzenegger a la industria pesquera provocaron una fuerte reacción de empresarios y representantes del sector. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó a la actividad como una “casta naviera pesquera” y cuestionó el régimen de permisos y cuotas de captura.

Durante una entrevista en Mar del Plata, sostuvo que la pesca no paga lo suficiente por la explotación del recurso marítimo y afirmó que su propuesta de licitar cuotas de captura sigue en pie, pese a que por el momento no cuenta con los votos necesarios para avanzar.

La discusión por los permisos y las cuotas de pesca

Sturzenegger planteó que los peces son un recurso público y comparó el régimen pesquero con el de otras actividades extractivas. “Los peces del mar son de todos los argentinos, porque no hay derecho de propiedad, no es que hay un terrenito en el mar… no, es un recurso público de todos los argentinos, lo mismo que el petróleo, que es un recurso público, según la Constitución, en este caso de las provincias”, afirmó.

También sostuvo que las provincias cobran regalías por la explotación petrolera y cuestionó el origen del sistema pesquero. “Onganía cuando hizo la ley de pesca no hizo regalías, dijo haceme un barco y yo te regalo la pesca. Lo estoy simplificando para que se entienda”, señaló. Luego describió al sector como una “casta naviera pesquera” y cuestionó que el acceso a la actividad quedara limitado a quienes cuentan con barcos pesqueros.

Empresarios defendieron la Ley Federal de Pesca

Las respuestas de referentes empresarios rechazaron tanto la caracterización del ministro como sus argumentos económicos. También cuestionaron que vinculara el régimen de permisos con gobiernos de facto y defendieron la Ley Federal de Pesca 24.922, sancionada en 1997 tras un proceso de debate parlamentario y consenso entre distintos bloques.

Eduardo Boiero, titular de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores, calificó de “lamentable” que un funcionario nacional descalifique a una industria que definió como el octavo complejo exportador del país. Remarcó que la legislación vigente fue aprobada por el Congreso en democracia y consideró tendencioso asociar al sector con gobiernos de facto.

Agustín de la Fuente, titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, describió las declaraciones como “un ataque innecesario, sin fundamentos”. Según indicó, la actividad aporta más de 120 millones de dólares entre retenciones y derechos únicos de extracción, además de pagar otros tributos y generar movimiento económico en las ciudades costeras.

La industria cuestionó el impacto sobre el empleo y las exportaciones

De la Fuente también señaló una contradicción entre las expresiones del ministro y la política oficial de promoción de exportaciones. Mientras el Gobierno busca generar divisas y abrir mercados para los productos argentinos, sostuvo, las críticas apuntan contra una industria con presencia internacional y que sostiene miles de puestos de trabajo.

Uno de los cuestionamientos más duros fue el de Domingo Contessi, presidente del astillero homónimo y referente de la industria naval pesquera. Rechazó que las cuotas deban renovarse mediante licitaciones y advirtió que ese mecanismo podría dejar sin actividad a empresas con barcos, inversiones y trabajadores.

Contessi recordó que el primer proyecto de la Ley Bases había incluido una licitación internacional y afirmó que no conoce antecedentes equivalentes en otros países para renovar cuotas ya asignadas. Además, cuestionó que el Gobierno haya otorgado este año 18 nuevos permisos para la pesca de calamar sin recurrir a una licitación.

La rentabilidad pesquera, otro eje de la disputa

El empresario también objetó la comparación con el petróleo y sostuvo que las actividades tienen márgenes de rentabilidad diferentes. A su entender, el Gobierno no contempla las distintas realidades económicas de las explotaciones pesqueras.

“Casta es otra cosa, y usted lo sabe”, respondió Contessi. El empresario recordó que su familia lleva generaciones vinculada al sector y cuestionó que se descalifique a quienes construyeron una industria que, según afirmó, actualmente está en manos de capitales extranjeros.

La reacción también llegó desde la pesca costera y fresquera, un segmento que atraviesa una situación especialmente delicada. Marcelo Asaro, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, aseguró que las declaraciones de Sturzenegger provocaron una fuerte reacción en ese sector.