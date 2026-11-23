La Subsecretaría de Políticas Universitarias reclamó frenar el acto previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales y pidió que se apliquen sanciones a sus promotores. El homenaje, que incluye la instalación de una escultura, generó cuestionamientos dentro de la propia UBA.

El Gobierno nacional exigió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que suspenda el homenaje a Mario Roberto Santucho, ex líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales. El pedido fue presentado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En una nota dirigida al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, la cartera que conduce Sandra Pettovello solicitó que se adopten «las medidas administrativas necesarias para frenar el homenaje y que se apliquen las sanciones que correspondan a sus promotores». También pidió información sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que impulse la Universidad.

En un comunicado, el Ministerio justificó su intervención y «reafirmó su compromiso con una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz».

El homenaje a Santucho y la respuesta de la UBA

La reacción oficial se produjo luego de que la Facultad de Ciencias Sociales declarara de «interés institucional» el acto, programado a más de 50 años de la muerte de Santucho y en coincidencia con el aniversario de la recuperación de la democracia. La actividad se realizaría en el patio Indio Solari, en la sede de Constitución, sobre la calle Santiago del Estero.

El Consejo Directivo de la Facultad, encabezado por la decana Ana Arias, respaldó la iniciativa y dispuso la instalación de una escultura en un patio interno. Arias tiene vínculos con el peronismo porteño. En redes sociales circularon imágenes de una visita a Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria desde 2025, junto a los dirigentes kirchneristas Mariano Recalde, Lucía Cámpora e Itaí Hagman.

La propuesta generó controversia y cuestionamientos incluso en la conducción de la UBA. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia recordó el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro, director de Fiat, cometido por el ERP en marzo de 1972. Entre las acciones atribuidas a la organización también se mencionaron el asalto al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973; el ataque a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974; el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en diciembre de 1975; y la promoción de un foco guerrillero rural en Tucumán entre 1974 y 1975.

Quiénes organizan el acto y qué plantea la resolución

El homenaje fue impulsado por una cátedra de la carrera de Sociología a cargo de Pablo Bonavena y por el Colectivo Cultural Contramuro. También participarían la agrupación La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios. Para el cierre estaba previsto un discurso de Mario Santucho, hijo del ex líder guerrillero.

La resolución del Consejo Directivo sostuvo: «Santucho encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores».

«En su recorrido militante participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como Contador Público, y a partir de lo cual también fue delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA)».

El texto también consignó que Santucho fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del ERP. Según la resolución, la iniciativa recibió el respaldo de integrantes de los claustros de Sociales y de otras unidades académicas, además de militantes, familiares, artistas y organizaciones nacionales e internacionales.

La Facultad afirmó que tiene «un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de Derechos Humanos». En ese marco, dispuso colocar «un cuadro-escultura» donado por el Colectivo Cultural Contramuro en el patio interno de la sede de Constitución.

El Consejo Superior de la UBA podría pronunciarse

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, anticipó que buscará que el Consejo Superior se exprese en contra del homenaje. El órgano de gobierno universitario tenía previsto reunirse el miércoles siguiente al anuncio.

«Seguramente el Consejo Superior va a tratar el tema, a repudiar el homenaje y tratar de revertirlo. Todos tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no es aceptable homenajear a personas responsables de atentados en democracia».

Tras el pronunciamiento del Gobierno, Yacobitti publicó en la red social X su «rechazo» a la propuesta. Sostuvo que Santucho «atentó contra las instituciones estatales en el período democrático» desde 1973 y planteó que la «UBA no puede ser el ámbito de un reconocimiento» a quien haya «usado la violencia contra el regimen democrático».

El vicerrector confirmó además que presentará «un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido».

La fecha elegida y las reacciones en redes

El acto está previsto para el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, en recuerdo de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

En medio de la polémica, usuarios de redes sociales también cuestionaron que el homenaje se realice en el patio Indio Solari. Señalaron como una paradoja que el padre del histórico guitarrista de Los Redondos había sido secuestrado por guerrilleros del ERP.