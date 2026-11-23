El juez provisorio Héctor Salomón quedó primero en tres concursos para cubrir vacantes permanentes. La oposición vincula su desempeño con dos medidas que intentaron limitar expresiones sobre el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Héctor José María Salomón, abogado y juez provisorio en Santiago del Estero desde septiembre de 2024, quedó primero en tres concursos para cubrir cargos permanentes en juzgados de Control y Garantías. La posibilidad de que sea designado generó cuestionamientos de sectores opositores, que relacionan su desempeño con decisiones judiciales favorables al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Salomón nació en Salta y trabajó como funcionario del PAMI. Antes de llegar a Santiago del Estero intentó concursar para ser magistrado en su provincia natal y en Neuquén, pero, según el relato de sus antecedentes, no obtuvo los puntajes necesarios. En septiembre de 2024 asumió como juez provisorio, una figura que permite que abogados ocupen temporalmente esos cargos.

Los fallos de Salomón sobre Pablo Toviggino

En diciembre de 2025, Salomón dictó una resolución que buscó impedir que cinco denunciantes de Toviggino repitieran críticas y acusaciones contra el dirigente. La medida, referida a una causa en la que se lo señalaba por una presunta promoción de la usurpación de campos en Santiago del Estero, fue presentada como una “inhibitoria de expresión”. Entre los denunciantes estaba Edgardo Taboada.

En abril siguiente, el magistrado emitió otro escrito en el mismo sentido, esta vez dirigido a medios y espacios de Buenos Aires. La resolución prohibía declaraciones que consideraba injuriantes o falsas sobre Toviggino y apuntaba al programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, y a publicaciones en redes sociales.

Rechazo de FOPEA y cuestionamientos a la censura

El Foro del Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida y expresó preocupación. La entidad sostuvo que la resolución ordenaba el cese inmediato de cualquier mención a Toviggino y prohibía difundir información bajo apercibimiento de multas millonarias. Las decisiones también recibieron críticas de especialistas jurídicos y organizaciones de periodistas y medios, que señalaron que la censura previa está prohibida por la Constitución Nacional.

La oposición santiagueña considera que el avance de Salomón en los concursos podría constituir un “premio” por sus resoluciones en favor del tesorero de la AFA. Esa interpretación se da en un contexto en el que dirigentes opositores y denunciantes cuestionan los vínculos entre Toviggino y el poder político provincial, asociado en el artículo a Gerardo Zamora, exgobernador y actual senador.

Concursos para cubrir diez cargos judiciales

El Poder Judicial provincial abrió concursos para cubrir diez vacantes permanentes en juzgados de Control y Garantías de Santiago del Estero y La Banda, ocupados durante años por titulares provisorios. Salomón quedó primero en tres listas y podría ser seleccionado como magistrado titular. Las evaluaciones corresponden al Consejo de la Magistratura provincial.

El abogado había atribuido su llegada al cargo provisorio a su amistad con Edgardo Lludgas, integrante del Tribunal Superior de Justicia. En una publicación de Instagram del 4 de agosto de 2023, Salomón compartió una foto grupal y escribió: “Con nuestro Gobernador, Dr. Gerardo Zamora y Compañeros y las Relatoras de Superiores Tribunales de la Argentina”.

El contexto de las causas vinculadas con la AFA

Las resoluciones sobre Toviggino fueron calificadas como inconstitucionales por expertos citados en el artículo. El caso se inscribe en una serie de denuncias por presunta corrupción vinculadas con el tesorero de la AFA y con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. También se menciona un fallo de la Corte Suprema que cuestionó a magistrados por demorar una definición sobre qué jurisdicción debe investigar si Toviggino es el verdadero dueño de una mansión en Pilar.