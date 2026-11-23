Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias intensas, tormentas, ráfagas y posible caída de granizo en sectores de Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. El organismo prevé acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus advertencias y emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 23 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional. El aviso alcanza a sectores de Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

La inestabilidad se presentará en distintos momentos, según la provincia. En San Luis, la advertencia estará vigente durante toda la jornada; en Córdoba, se esperan tormentas de madrugada y nuevamente hacia la noche. En Mendoza, el alerta regirá por la mañana, mientras que en La Rioja se concentrará durante la noche.

Qué fenómenos se esperan en las provincias bajo alerta

El informe del SMN anticipa tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en las zonas más afectadas. Para este domingo también regían avisos por tormentas fuertes en sectores del norte del país.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana largo

En contraste con las condiciones previstas para el centro y el oeste argentino, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense mantendrán condiciones estables durante el fin de semana largo. Se espera cielo mayormente despejado, calor y temperaturas agradables.