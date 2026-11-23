El oficialismo confía en aprobar la suspensión de las primarias en el Senado, pero la reforma abre interrogantes sobre las alianzas, la competencia electoral y el escenario en Buenos Aires. La decisión también está atravesada por las dudas sobre cómo llegará Javier Milei a la elección del año próximo.

El Gobierno confía en aprobar el próximo jueves en el Senado la reforma política que suspende las PASO. La sesión llegaría un día después de que Diego Santilli presente un informe sobre el estado de la Nación, el primero desde que asumió como jefe de Gabinete. El funcionario pasó el fin de semana preparándolo bajo el título “El caos, el orden y el futuro”, una fórmula que alude a la herencia recibida, la gestión oficial y las perspectivas del país.

En el oficialismo calculan que podrían reunir 42 votos para aprobar el proyecto en general. Sin embargo, la discusión en particular podría generar dificultades. El dictamen plantea cuatro puntos que el Gobierno deberá resolver para avanzar con la eliminación de las primarias.

La boleta única y el escenario electoral en Buenos Aires

Una de las controversias está en el artículo 14 del dictamen, que propone unificar las candidaturas nacionales y provinciales en una misma boleta cuando las elecciones se realicen en simultáneo. El impacto principal se concentraría en la provincia de Buenos Aires y, según el análisis del escenario, podría favorecer más al peronismo que a La Libertad Avanza.

En otros distritos importantes, varios gobernadores ya anticiparon que separarán las fechas para preservar sus propias elecciones. Córdoba y Santa Fe deben hacerlo por mandato constitucional, mientras que Mendoza y Tucumán anunciaron que adelantarán sus comicios. Entre las siete provincias consideradas grandes, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires todavía no definieron si unificarán o desdoblarán.

En Buenos Aires, en cambio, la decisión sería votar de manera simultánea. Si Axel Kicillof se presenta como candidato presidencial con posibilidades de ganar, la unificación podría beneficiarlo. El diseño de boleta contemplado en el dictamen ubicaría la categoría presidencial arriba, la de gobernador en el centro y la de intendente en la parte inferior. La ubicación podría restar visibilidad a la candidatura a gobernador, en un espacio donde el peronismo cuenta con varios posibles postulantes.

Las alianzas de Milei y las dudas de sus socios

Otro desafío para el oficialismo es el respaldo de los partidos que acompañan al Gobierno desde 2023. Sus socios evalúan cómo llegará Javier Milei a las elecciones del próximo año: podrían apoyarlo si su gestión mantiene un buen desempeño o tomar distancia si el panorama se complica.

Mauricio Macri respaldó esta etapa de la estrategia oficial para evitar que el peronismo capitalizara políticamente la discusión, pero dejó abierta la posibilidad de que el PRO presente una candidatura propia. La suspensión de las PASO les daría más tiempo a sus aliados para definir sus movimientos: sin primarias, podrían esperar hasta agosto, mientras que con ellas tendrían que cerrar acuerdos con La Libertad Avanza en junio.

El temor a una derrota en las primarias

La decisión de eliminar las PASO también expone una preocupación del Gobierno: una derrota en las primarias podría derivar en una crisis política y financiera, similar a la que atravesó la gestión de Macri en 2019. En un primer momento, el oficialismo sostuvo que la ciudadanía rechazaba las primarias y que eran costosas; luego admitió que teme las consecuencias de un mal resultado electoral.

El análisis vincula esa inquietud con el aumento del riesgo país, que subió después de que se acordara el respaldo del PRO, el martes previo a la aprobación del dictamen. El apoyo de Macri incluyó una condición: retirar las listas colectoras que impulsaba Milei, una alternativa promovida por los primos Menem y el radical Alfredo Cornejo para sumar votos.

La competencia sin PASO y el riesgo de una elección de tercios

La reforma podría facilitar la aparición de una candidatura de centro moderado, un espacio que acompañó a Cambiemos desde 2015 y a Milei desde 2023. Con primarias, el Presidente habría tenido margen para ordenar una coalición y definir candidaturas bajo su conducción. Sin ellas, se abre la competencia entre fuerzas y el oficialismo tendría menos herramientas para contenerla.

Ese escenario podría sumar un tercer actor a una elección que se perfilaba polarizada entre el peronismo y sus adversarios, en momentos en que la unificación peronista aparece como una posibilidad firme. Una contienda de tres tercios podría complicar a La Libertad Avanza, ya que una fuerza puede quedar primera, pero también terminar tercera.

La participación electoral, otro eje de la reforma

La eliminación de las PASO se presenta además como una medida que podría desalentar la concurrencia a las urnas. El planteo advierte que reducir instancias de votación y eliminar la elección de representantes argentinos al Parlasur puede transmitir a la ciudadanía un mensaje de menor participación.

Ese cuestionamiento se inscribe en una discusión más amplia sobre las reformas electorales y la calidad democrática. Como referencias, el texto menciona cambios impulsados durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que restringen el acceso al voto, en especial para sectores minoritarios que podrían apoyar a la oposición, y la conformación de gobiernos parlamentarios europeos mediante acuerdos entre fuerzas que perdieron las elecciones.