Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

La Libertad Avanza confía en conseguir la media sanción para eliminar las PASO, aunque hay ocho votos que todavía no están definidos. En Diputados, los reproches de los bloques aliados ponen en duda el respaldo al Presupuesto 2027.

El Congreso afrontará la última semana de sesiones ordinarias del año con dos negociaciones abiertas. La Libertad Avanza (LLA) busca aprobar en el Senado la reforma electoral, cuyo eje es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que en Diputados todavía no tiene certezas sobre el apoyo de sus aliados al Presupuesto 2027.

La Cámara alta también recibirá al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien presentará su primer informe de gestión desde que reemplazó a Manuel Adorni. Además, el Senado prevé debatir iniciativas sobre ludopatía y la continuidad del Estatuto del Periodista.

El Senado define los votos para la reforma electoral

El oficialismo espera debatir el proyecto el jueves. La iniciativa obtuvo dictamen el miércoles pasado, después de que las firmas de Alejandra Vigo, Carlos Camau Espínola, de Provincias Unidas, y Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, mantuvieran en suspenso el avance del expediente.

Desde el entorno de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, señalaron que estuvo buscando los apoyos necesarios. Fama incluso había dejado el edificio del Senado. Consultados por eventuales gestiones de Santilli con los tres legisladores, desde su entorno respondieron que se trató de una "Negociación política".

La reforma ya había atravesado un momento de incertidumbre por la posibilidad de incorporar listas colectoras en la Boleta Única de Papel. La propuesta circuló entre el oficialismo y gobernadores radicales entre el martes y el miércoles, pero fue retirada un día después de su anuncio en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La cuenta de LLA y los ocho votos que siguen abiertos

Voces cercanas a Santilli sostienen que el oficialismo cuenta con los votos para aprobar el proyecto y enviarlo a Diputados durante el período extraordinario de diciembre. La semana pasada, fuentes del espacio de Bullrich habían calculado: "Cuarenta votos clavados". Desde el bloque Justicialista, un integrante consideró que la Casa Rosada ya tendría los apoyos necesarios.

La suma de los bloques que firmaron el dictamen —LLA, la UCR y Provincias Unidas—, más el PRO, que anticipó que acompañará por pedido de sus gobernadores, alcanza 38 votos. Entre quienes respaldarían la iniciativa están la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con Ignacio Torres, y Julieta Corrozza, de La Neuquinidad, espacio del gobernador Rolando Figueroa. El mandatario provincial ya había definido las PASO como un "costo para la sociedad". Esa cifra alcanza para el quórum y la aprobación, siempre que no haya ausencias.

El interbloque Popular, que busca sostener las primarias, reuniría 25 votos, a los que se sumaría Beatriz Ávila, de Independencia, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Aunque Jaldo alcanzó entendimientos con el Gobierno nacional, manifestó públicamente su apoyo a las internas abiertas.

En tanto, todavía no definieron su posición Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Convicción Federal; Natalia Gadano y José María Carambia, de Por Santa Cruz; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Movimiento por Misiones; y Flavia Royón, de Primero los Salteños. En total, son ocho votos sin definición pública.

Estatuto del Periodista, informe de gestión y ludopatía

La sesión del Senado, que todavía no fue convocada, incluiría el tratamiento del proyecto para prorrogar la vigencia del Estatuto del Periodista. Su derogación había sido incluida en la reforma laboral aprobada a fines del año pasado.

La semana pasada, a pedido del senador justicialista Mariano Recalde, el Senado resolvió debatir el proyecto redactado por Jorge Capitanich en la próxima sesión, con o sin dictamen. LLA fue el único bloque que se opuso a tratarlo.

El miércoles a las 15, Santilli presentará su primer informe de gestión ante la Cámara alta. Según su entorno, recibió 1287 preguntas, luego de unificar 1659 iniciativas. Una hora antes está prevista una reunión de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales para debatir proyectos de prevención de la ludopatía.

La agenda contempla catorce iniciativas. Una de ellas cuenta con media sanción de Diputados desde 2025 y podría perder estado parlamentario a fin de mes.

Los aliados reclaman cambios y ponen presión sobre el Presupuesto 2027

En Diputados, el oficialismo prepara una sesión para buscar la media sanción del Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen la semana pasada. Aunque se especulaba con que la convocatoria pudiera realizarse este miércoles, fuentes parlamentarias todavía no confirmaban la fecha.

La negociación quedó condicionada por la caída de una sesión prevista para la semana pasada, en la que se iban a debatir, entre otros temas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de "soberanía" impulsado por Javier Milei y promovido por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La Libertad Avanza necesita el respaldo de sus aliados y recibió reclamos de Provincias Unidas. Ese espacio expresó su malestar ante la posibilidad de que el interbloque Fuerzas del Cambio —integrado por el PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz— se quedara con la última representación de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

Entre las demandas también figura el debate de la ley de biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado. Además, el Movimiento de Integración y Desarrollo manifestó su rechazo a una iniciativa cuyo contenido no quedó precisado.