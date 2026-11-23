Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 12:12 a. m. · 4 min de lectura

La consagración en la Copa Sudamericana fortalece a Riquelme y complica las aspiraciones del macrismo de recuperar la conducción del club. La disputa también alcanza a Javier Milei y a distintos sectores vinculados con la AFA.

Boca campeón: Riquelme festeja y Macri y Milei sufren una dura derrota política

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 tiene una lectura que va mucho más allá del fútbol. Detrás de la alegría de millones de hinchas aparece una disputa de poder que involucra a Juan Román Riquelme, Mauricio Macri y Javier Milei.

Porque Boca no es solamente un club de fútbol. Es una institución con millones de seguidores, una enorme influencia social y un peso político que trasciende las tribunas. Y Mauricio Macri lo sabe mejor que nadie: su paso por la presidencia de Boca fue una de las plataformas que impulsaron su carrera política y lo llevaron, años después, a convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en presidente de la Nación.

Por eso, la victoria de Riquelme representa mucho más que una copa. También fortalece a un dirigente que consiguió enfrentar al macrismo dentro del club y sostener un proyecto propio, pese a las críticas y las presiones políticas.

Boca, el trampolín que llevó a Macri al poder

La historia demuestra que la presidencia de Boca puede convertirse en una extraordinaria plataforma política. Mauricio Macri llegó al club en 1995 y permaneció hasta 2007. Durante esos años, los títulos internacionales, la popularidad y la exposición pública le permitieron construir una imagen que después trasladó a la política.

En 2007 fue elegido jefe de Gobierno porteño y en 2015 llegó a la Presidencia de la Nación. Su trayectoria demuestra hasta qué punto el fútbol puede convertirse en una puerta de entrada al poder político. Casa Rosada +1

Riquelme le ganó al macrismo en las urnas y ahora también en la cancha

En diciembre de 2023, los socios de Boca eligieron a Juan Román Riquelme como presidente, derrotando ampliamente a la fórmula integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Aquella elección no fue una simple disputa entre dirigentes deportivos. También enfrentó dos modelos de conducción y dos sectores con profundas diferencias políticas.

El resultado fue contundente: Riquelme obtuvo aproximadamente el 65% de los votos, mientras que la oposición encabezada por Ibarra y Macri consiguió alrededor del 34%.

Tres años después, la conquista de la Copa Sudamericana fortalece al oficialismo de Boca y complica las aspiraciones del macrismo de recuperar la conducción de la institución en 2027. EL PAÍS Argentina +1

Milei también quedó del lado de los derrotados

El presidente Javier Milei tampoco fue ajeno a esta disputa. Durante las elecciones de Boca de 2023 respaldó a la oposición de Riquelme y posteriormente cuestionó con dureza su gestión.

Incluso llegó a calificarla como un desastre y vinculó políticamente al dirigente xeneize con el kirchnerismo.

Ahora, el título internacional deja al mandatario frente a una realidad incómoda: el dirigente al que cuestionó públicamente consiguió devolverle a Boca una conquista continental. C5N +1

Una disputa que también involucra a la AFA

El triunfo de Boca también tiene repercusiones en el enfrentamiento que mantienen distintos sectores políticos y deportivos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino.

Riquelme conserva una buena relación con Claudio «Chiqui» Tapia, mientras que Macri y otros dirigentes mantienen posiciones enfrentadas con la actual conducción de la AFA.

En ese escenario aparece también Stefano Di Carlo, presidente de River, vinculado a un espacio dirigencial con relaciones cercanas al macrismo y al universo libertario.

La consagración de Boca fortalece políticamente a Riquelme y, de manera indirecta, al sector que respalda a Tapia. La Política Online

¿Boca puede volver a ser una plataforma para llegar al poder?

La pregunta resulta inevitable. Si Mauricio Macri utilizó su exitosa gestión en Boca como plataforma para construir una carrera política que terminó llevándolo a la Presidencia de la Nación, ¿podría Riquelme recorrer algún día un camino parecido?

Por ahora, no hay elementos que permitan afirmar que el ídolo xeneize tenga aspiraciones electorales fuera del club. Pero la historia argentina demuestra que el fútbol y la política muchas veces caminan de la mano.

Lo concreto es que Boca volvió a levantar una copa internacional, Riquelme salió fortalecido y el macrismo recibió un golpe en un terreno que durante muchos años consideró propio.

Porque detrás de una pelota también se disputan liderazgos, influencias y espacios de poder.

Y esta vez, mientras los hinchas de Boca festejan un nuevo título, Mauricio Macri y Javier Milei tienen motivos políticos para mirar el resultado con preocupación.