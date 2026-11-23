Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:42 p. m. · 4 min de lectura

La legisladora cuestionó las compras de alimentos destinadas a Olivos y la Casa Rosada y pidió que se investigue el destino de los productos. El Gobierno atribuyó los cambios a criterios económicos y administrativos.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei tras conocerse una importante reducción en las compras de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. La legisladora celebró la decisión con una contundente frase: “Los pungas están nerviosos”.

La polémica surgió luego de que se conocieran modificaciones en una licitación para adquirir productos alimenticios destinados a las dependencias presidenciales.

Según la documentación difundida, en la Quinta de Olivos se eliminaron 65 de los 151 renglones originalmente solicitados, lo que representa una reducción del 43%. En tanto, para la Casa Rosada se descartaron 48 de los 122 renglones, equivalentes al 39%.

Entre los productos que quedaron afuera de las compras previstas para la residencia presidencial figuran 1.200 litros de aceite de girasol, 480 kilos de azúcar, 75 kilos de chocolate para cobertura, 90 kilos de gelatina, 25 kilos de almendras y siete litros de esencia de vainilla.

De acompañar a Javier Milei a denunciar irregularidades en su Gobierno

Cabe recordar que Marcela Pagano, periodista y diputada nacional, llegó al Congreso de la mano de Javier Milei, integrando las filas de La Libertad Avanza.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a manifestar profundas diferencias con el funcionamiento interno del oficialismo y con determinadas decisiones de la administración nacional.

Esos desacuerdos la llevaron a abandonar el bloque de La Libertad Avanza en agosto de 2025 y a integrar un nuevo espacio político denominado Coherencia.

Es importante destacar que Pagano ya no forma parte del bloque oficialista. Su alejamiento estuvo relacionado con cuestionamientos a distintas prácticas y decisiones políticas que, según manifestó, se apartaban de los principios que había acompañado inicialmente.

Desde entonces, la legisladora se convirtió en una voz crítica del Gobierno, especialmente del entorno de Karina Milei, y comenzó a impulsar denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las sospechas sobre el destino de los alimentos

Pagano había presentado una denuncia judicial para que se investigara si parte de los alimentos adquiridos para dependencias oficiales pudo haber sido desviada hacia un emprendimiento privado de catering presuntamente vinculado con familiares de una exfuncionaria cercana a Karina Milei.

La presentación busca establecer si existieron irregularidades en las compras y cuál era el destino real de los productos solicitados.

Hasta el momento, estas sospechas no constituyen hechos de corrupción judicialmente probados y deberán ser esclarecidas por la Justicia.

La nueva preadjudicación contempla un gasto aproximado de 65,3 millones de pesos para ambas dependencias, de los cuales alrededor de 18 millones corresponden a la Quinta de Olivos.

El ajuste para la gente y los gastos del poder

La controversia adquiere especial relevancia en medio de las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de austeridad, reducción del gasto público y sacrificio económico, las cantidades de alimentos solicitadas para las dependencias presidenciales abrieron interrogantes sobre el uso de los recursos del Estado.

La situación también plantea una contradicción política que merece ser debatida: mientras millones de argentinos deben ajustar sus presupuestos familiares para llegar a fin de mes, las compras destinadas a las máximas autoridades nacionales quedan bajo cuestionamiento por sus cantidades y su justificación.

Desde el Gobierno se atribuyeron las modificaciones a criterios económicos y administrativos. Sin embargo, Pagano vinculó públicamente la reducción con las denuncias que viene impulsando.

Una investigación que todavía tiene preguntas sin responder

La legisladora reclama que se determine quiénes elaboraron los pedidos originales, por qué se solicitaron semejantes cantidades de alimentos y cuál era el destino previsto para esos productos.

El caso vuelve a colocar bajo la lupa la administración de los recursos públicos y la necesidad de transparencia en las contrataciones del Estado.

La pregunta que queda abierta es si estas reducciones responden exclusivamente a una revisión administrativa o si los cuestionamientos públicos y las denuncias terminaron impulsando cambios en las compras oficiales.

Por ahora, será la Justicia la encargada de investigar las sospechas y determinar si existieron irregularidades.

Mientras tanto, la polémica suma un nuevo capítulo para el gobierno de Javier Milei, esta vez con denuncias impulsadas por una diputada que llegó al Congreso acompañando su proyecto político, pero que decidió abandonar La Libertad Avanza y hoy cuestiona abiertamente a su administración.