La organización cuestionó que Argentina se abstuviera en una resolución de la ONU para prevenir la violencia contra mujeres y niñas. El Gobierno defendió la decisión y acusó a la entidad de impulsar una campaña de desinformación.

Amnistía Internacional Argentina cuestionó al gobierno de Javier Milei por la abstención del país en una resolución de las Naciones Unidas destinada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. La votación reunió el respaldo de 175 países, mientras que seis se abstuvieron, entre ellos Argentina, y uno votó en contra.

La organización criticó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos. La discusión derivó en un cruce en redes sociales con la Oficina de Respuesta Oficial, que acusó a Amnistía de utilizar la votación para cuestionar políticamente a la administración libertaria.

El Gobierno defendió la abstención en la ONU

El viernes, Amnistía recordó la votación del martes 17 de noviembre y cuestionó la postura argentina. "Mientras 175 países respaldaron la iniciativa, el nuestro decidió no acompañarla y volver a alinearse con EE.UU.", señaló en una publicación en X.

La Oficina de Respuesta Oficial respondió: "AMNISTÍA DESDE LONDRES PRETENDE DARLE LECCIONES A UN PAÍS QUE BAJÓ LOS HOMICIDIOS DE MUJERES". El Gobierno sostuvo que se abstuvo porque el texto incluía el término "género" sin una definición internacional acordada y, según su interpretación, disposiciones sobre salud sexual y reproductiva contrarias a su posición.

La administración afirmó que comparte el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y que así lo expresó ante la Asamblea General. También defendió los resultados de su gestión y citó un estudio independiente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema: según esos datos, los homicidios de mujeres llegaron a su nivel más bajo de los últimos ocho años, con una baja interanual del 12,3 por ciento frente a 2024 y del 20,6 por ciento respecto de 2017.

Amnistía cuestionó el giro de la política exterior argentina

Este domingo, la organización volvió a responder y amplió sus críticas a la política exterior del Gobierno. "Desde que asumió Milei, Argentina dio un giro histórico en su política exterior, votando en contra de resoluciones sobre la prevención y erradicación de la tortura, y sobre los derechos de las infancias", advirtió.

Amnistía también enumeró iniciativas sobre la lucha contra la trata de personas, la pobreza, el hambre y la desigualdad que, según señaló, Argentina rechazó. Además, mencionó la abstención del país en una resolución que exigía a Rusia retirar sus tropas de Ucrania y afirmó que la Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel en la mayoría de las votaciones. También recordó el voto argentino en contra de una resolución sobre la paz mundial.

La entidad indicó que en noviembre de 2024 Argentina había acompañado una resolución respaldada por 184 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, pero que luego modificó su posición. Asimismo, cuestionó que el Gobierno presentara la reducción de los femicidios como un resultado inmediato de su gestión.

"El posicionamiento llega al punto de que el gobierno se atribuye la baja de los femicidios como un logro inmediato de su gestión, desconociendo años de trabajo y de políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género".

Amnistía rechazó los argumentos oficiales sobre la perspectiva de género y advirtió sobre la situación de los derechos humanos. "No hay nada que celebrar: las mujeres siguen siendo asesinadas", sostuvo.

En el cierre de su comunicado, la organización afirmó: "Más allá de la gestión de turno, el Estado está obligado a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y seguir construyendo consensos globales para su protección". Hasta el momento, el Gobierno no había replicado esa última respuesta.