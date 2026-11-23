La vicepresidenta cuestionó al canciller por relativizar la pérdida de firmas empleadoras y reclamó austeridad en la Cancillería. Un informe registró 32.429 empresas menos desde noviembre de 2023.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del oficialismo y criticó al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre el cierre de empresas. El Monitor Mensual de Empresas del centro de estudios Fundar informó una pérdida neta de 32.429 firmas empleadoras desde noviembre de 2023.

En su cuenta de X, Villarruel cuestionó: "El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros".

Qué dijo Quirno sobre las empresas que cerraron

El intercambio se originó durante el programa La noche de Mirtha, cuando Juana Viale planteó las dificultades que atraviesan miles de pymes ante la apertura de las importaciones impulsada por el Gobierno nacional. En respuesta, Quirno sostuvo: "Uno ve el detalle de las 32 mil empresas cerradas son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenes un aumento del empleo por ese lado".

El canciller también atribuyó parte de los cierres a la carga tributaria y afirmó que "es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal". Villarruel respondió a sus dichos en medio de una seguidilla de cruces en redes sociales con funcionarios de La Libertad Avanza y críticos de su gestión.

Los cruces entre Villarruel y otros dirigentes oficialistas

La tensión entre la vicepresidenta y el oficialismo ya había quedado expuesta en agosto, cuando Villarruel afirmó que el presidente Javier Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior” y manifestó sentir una “genuina preocupación por su estado”. Sus declaraciones se produjeron durante un intercambio en redes con la diputada Lilia Lemoine.

Quirno salió entonces al cruce y pidió que Villarruel se apartara. El ministro de Relaciones Exteriores expresó: "Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra".

Las críticas de Villarruel también alcanzaron al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, luego de que una usuaria la calificara de kirchnerista. La vicepresidenta le sugirió dirigirse a la cuenta del exgobernador bonaerense y recordó su trayectoria dentro del peronismo.

Además, cuestionó a la diputada libertaria Sabrina Ajmechet por antiguas declaraciones sobre el feriado de la Vuelta de Obligado. Villarruel la calificó como “agente inglés y extranjero” y aseguró que nunca habría apoyado su ingreso al Poder Legislativo.

La cantidad de empresas empleadoras cayó a su nivel más bajo desde 2007

En agosto de 2026 se contabilizaron 479.928 empresas empleadoras, 139 menos que en julio, lo que representó una baja mensual del 0,03%. Aunque fue el retroceso mensual más leve desde el inicio de la racha negativa, en febrero de 2025, el país acumuló 19 meses consecutivos de caídas.

En comparación con agosto de 2025, hubo 14.353 empresas menos, una reducción del 2,9%. Durante los primeros ocho meses de 2026, la pérdida alcanzó las 10.234 firmas, equivalente al 2,1%. Así, el número de empresas empleadoras llegó a su registro más bajo desde julio de 2007.

El informe indicó que la caída abarcó a empresas de todos los tamaños, tanto frente a noviembre de 2023 como en la comparación interanual. Las firmas de hasta cinco trabajadores explicaron la mayor parte de la baja absoluta: desde noviembre de 2023 se registraron 26.808 menos, un descenso del 7,3%. Ese grupo representa cerca del 83% de la pérdida neta total.

Entre las empresas con más de 1.500 trabajadores, el número pasó de 515 a 484, una disminución de 31 firmas, equivalente al 6%. Al considerar las compañías con más de 500 empleados, la reducción fue de 89 empresas, o el 4,9%.