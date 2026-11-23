La compañía afirmó que heredó activos de Premier Oil vinculados a las licencias de Sea Lion y que los transfirió en 2022, antes de iniciar operaciones en la Argentina. Una denuncia penal investiga las autorizaciones y los beneficios del RIGI otorgados a la empresa.

Harbour Energy afirmó que su vínculo con las licencias del yacimiento Sea Lion, en las Islas Malvinas, fue transitorio: sostuvo que heredó esos activos tras la operación societaria de 2021 y que se desprendió de ellos en 2022, antes de desembarcar en la Argentina en 2024. La compañía difundió la explicación al ratificar sus inversiones en el país.

La empresa busca despejar dudas sobre su participación en el proyecto mientras mantiene operaciones en Tierra del Fuego, activos en Vaca Muerta y una participación del 15 por ciento en Southern Energy, iniciativa para exportar gas natural licuado desde Río Negro bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El vínculo de Harbour Energy con las licencias de Sea Lion

Según la versión de la compañía, la participación en las licencias fue un activo heredado tras la absorción inversa de Premier Oil por parte de Chrysaor en 2021. Harbour aseguró que completó su salida de esos activos al año siguiente, mediante una transferencia a Navitas Petroleum, antes de comenzar sus actividades en el país.

La operación es cuestionada porque, de acuerdo con las objeciones planteadas, Harbour no habría renunciado a las licencias ante el Estado argentino, sino que habría administrado durante más de un año los activos vinculados a Premier Oil y negociado su transferencia. Premier Oil fue sancionada e inhabilitada por la Argentina en 2012 por actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional. El proyecto Sea Lion es objeto de una controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

La Ley 26.659 y las sanciones por operar en Malvinas

La Ley 26.659 prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad nacional competente. También establece restricciones para operar en el territorio continental a empresas controlantes, controladas o continuadoras societarias de firmas infractoras.

En ese marco, se cuestiona si la relación societaria de Harbour con Premier Oil la mantiene alcanzada por las sanciones argentinas. También se puso en duda que la compañía haya recibido beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a través del RIGI, pese a su vinculación previa con las licencias de Sea Lion.

Una denuncia penal investiga el ingreso de Harbour al RIGI

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra funcionarios del área de Energía y representantes de Harbour Energy Argentina. La causa quedó radicada en el juzgado federal número 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, y fue asignada por sorteo el 29 de septiembre, bajo el expediente CFP 4810/2026.

Entre las personas denunciadas figuran la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne. La presentación menciona, entre otros posibles delitos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La investigación busca determinar si las autorizaciones concedidas a la compañía y el acceso a los beneficios del RIGI se ajustaron a la legislación vigente. El caso suma un frente judicial a la discusión sobre la política argentina frente a la explotación hidrocarburífera británica en las Islas Malvinas.