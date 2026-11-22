En la Casa Rosada reconocen que la mejora económica no garantizaría un triunfo electoral y preparan una campaña centrada en polarizar con el kirchnerismo. La suspensión de las PASO y las tensiones internas por las proyecciones de Luis Caputo forman parte de la estrategia.

En mayo, cuando el Riesgo País se encaminaba a tocar un piso de 402 puntos, Luis Caputo lanzó una de sus definiciones más audaces del año: "El 2027 va a ser un año electoral atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política". El ministro habló en el Latam Economic Forum, ante un público afín al oficialismo que buscaba certezas sobre la continuidad de Javier Milei.

La frase llegó después de que Caputo pronosticara que en abril comenzaban "los 18 mejores meses de la historia". Ambas declaraciones alimentaron la expectativa de que el programa económico podía imponerse por sí solo. Sin embargo, puertas adentro también se reclamaba acelerar acuerdos con el PRO y los gobernadores para despejar el "ruido" político.

El Gobierno reconoce límites del plan económico

Casi siete meses después, Caputo atribuyó el incumplimiento de sus pronósticos a los "shocks externos" y al aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente. También mencionó un "factor interno, por el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo".

Más allá de las explicaciones del ministro y de la defensa que Milei hace de su programa, en el Gobierno empieza a ganar terreno la idea de que la economía no alcanzará para garantizar la reelección. Por eso, el oficialismo se prepara para una campaña de fuerte polarización con el kirchnerismo y el mensaje de que no hay que volver al pasado.

"En el metro cuadrado de la gente no va a haber grandes cambios, ni para bien ni para mal. Esto no es de un día para el otro y siempre lo dijimos. Pero sí creemos que va a haber una leve reactivación del consumo, vamos a seguir creciendo y que la inflación para la elección (sin PASO) va a estar más cerca de arrancar con un cero adelante", analizó un integrante de la mesa política del Ejecutivo.

La estrategia electoral y la suspensión de las PASO

La apuesta oficial es intensificar la confrontación con el kirchnerismo y dejar atrás las disputas que, incluso dentro del oficialismo, reconocen que les hicieron perder tiempo. El objetivo es convertir la elección en un plebiscito y presentar cualquier voto que no sea para Milei como una contribución al regreso de los K.

"Hay que recordarle a la gente cómo y por qué se llegó a diciembre de 2023, porque van a ser los mismos que te van a querer vender la solución a los problemas. Nadie, por más que no nos quieran tanto, va a querer que vuelvan", sostuvo la misma fuente.

Para esa estrategia también resulta clave la suspensión de las PASO, una iniciativa que, según las previsiones del oficialismo, tiene su aprobación encaminada en el Senado tras el dictamen conseguido con el respaldo de gobernadores y legisladores aliados. En Diputados no esperan sorpresas, aunque la oposición anticipó que dará pelea.

Sin primarias, el oficialismo aspira a que el peronismo se fracture y presente dos boletas kirchneristas en octubre. En el entorno presidencial, ese escenario alimenta la expectativa de una victoria en primera vuelta, aunque la mayoría de las encuestas ubica a Milei lejos de los 40 puntos.

Reproches a Caputo y dudas sobre la reelección

En la Casa Rosada también interpretaron los últimos gestos entre Milei y Patricia Bullrich como una señal de que el voto antikirchnerista no se dispersará. Al mismo tiempo, crecen los cuestionamientos a Caputo por el desempeño económico, incluso entre sectores cercanos a Karina Milei.

Bullrich fue la única que pidió públicamente hacer retoques "para que la gente sienta ahora los beneficios del esfuerzo". A diferencia del Presidente, que mantiene su confianza en el ministro, en el ala política aumentan las críticas por las proyecciones que no se cumplieron.

"Toto prometió que a esta altura íbamos a estar volando y en base a eso armamos toda la estrategia para negociar en las mejores condiciones", reconoció un alto funcionario alineado con la hermana del Presidente. La paradoja es que Caputo había insistido en acelerar acuerdos para dar certezas al mercado, mientras sus detractores confiaban en sus pronósticos y especulaban con pintar de violeta a la Argentina.

"Igual vamos a ganar la elección porque la gente no va a querer volver atrás. El pasado ya fracasó, ya volvió y otra vez fracasó", afirmó el mismo dirigente. Sin embargo, otros integrantes del oficialismo advierten que, con la situación económica actual, "va a ser muy difícil lograr la reelección".

El bolsillo, un desafío para la campaña de Milei

Ante ese panorama, una parte del oficialismo considera necesario evitar que el bolsillo sea el único tema de campaña. "Tenemos que encontrar un equilibrio, sabiendo que no vamos a ganar la elección por la economía, pero tampoco achicarnos y dejar que el kirchnerismo instale que está todo mal, cuando no es así. Bajamos la inflación, preparamos todo para que Argentina despegue, pero hay que lograr que la gente entienda que es el último esfuerzo", planteó uno de los principales operadores políticos del Gobierno.

Con Mauricio Macri ya alineado y Bullrich más contenida, en Balcarce 50 siguen atentos a los movimientos de posibles candidatos por fuera de los espacios tradicionales. Recuerdan que Daniel Hadad había dicho que sin PASO era “imposible” su candidatura y que el banquero Jorge Brito todavía no se decidió. En cambio, creen que el pastor Dante Gebel está listo para competir.

"Los que están invirtiendo para que nos saque votos se van a llevar una sorpresa como con Milei", dijeron en el oficialismo. La incógnita, según plantean en el Gobierno, es si existen "15 millones de razones" y un circuito ya aceitado para impulsar esa candidatura.