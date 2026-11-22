Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

La Cancillería exigió a Teherán que cese las intimidaciones contra el titular del OIEA y respaldó la independencia del organismo. La tensión se da en medio de la falta de acceso de inspectores a instalaciones nucleares iraníes.

El Gobierno de Javier Milei condenó las amenazas de un asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán contra el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas a partir del próximo año.

En un comunicado difundido por redes sociales, la Cancillería instó a las autoridades iraníes a "poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación" contra Grossi y el personal del organismo internacional.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria contra Rafael Grossi

La reacción argentina se produjo después de que Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, acusara a Grossi de actuar en favor de Israel. "Recibirá lo que se merece", advirtió el dirigente este sábado, sin detallar qué medidas podría afrontar el titular del OIEA.

Las declaraciones se conocieron luego de que Grossi reclamara a Teherán que reanude la cooperación con los inspectores de la agencia de Naciones Unidas, para que puedan verificar el carácter del programa nuclear iraní.

"La República Argentina reitera su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, formuladas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en relación con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo".

El comunicado añadió: "La Argentina considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato y reafirma su firme respaldo a Rafael Grossi, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA".

El pedido del OIEA para retomar las inspecciones en Irán

Durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, realizada este miércoles en Viena, Grossi pidió a Irán que restablezca la cooperación con la agencia. Advirtió que, sin ese acceso, Naciones Unidas no puede verificar si las actividades nucleares del país tienen exclusivamente fines pacíficos.

"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para EEUU ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia. Afirman que su programa es absolutamente pacífico, pero no nos están dando la capacidad de confirmarlo".

Grossi también sostuvo que abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), como proponen algunos actores políticos iraníes, "no sería una decisión sabia".

Desde junio de 2025, Israel y Estados Unidos atacaron en varias ocasiones las principales instalaciones nucleares de Irán, con el argumento de frenar un supuesto plan para fabricar armas atómicas. Tras esos ataques, las autoridades iraníes impidieron el ingreso de inspectores del OIEA a las instalaciones dañadas por razones de seguridad. La excepción es la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, que no fue atacada.

La tensión entre Argentina e Irán por las designaciones terroristas

Este sábado, otra autoridad de la Guardia Revolucionaria cuestionó los dichos de Grossi y afirmó: "Es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento".

La disputa se suma a la decisión reciente de Irán de calificar a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como "organizaciones terroristas", en aplicación del "principio de reciprocidad", según informó la Cancillería iraní.

En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el Gobierno de Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, como "organización terrorista". La medida permite aplicar "sanciones financieras y restricciones operativas" a Irán.

En 2019, Irán aprobó una ley que habilita represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. La Cancillería iraní calificó la decisión argentina de "medida hostil" y afirmó: "De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina "están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas".