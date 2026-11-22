Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La funcionaria sostuvo que el desafío económico es trasladar la estabilidad a la producción, las pymes y las familias. Consultada sobre su futuro electoral, descartó dar definiciones.

Patricia Bullrich evitó pronunciarse sobre una posible candidatura presidencial y centró sus declaraciones en la situación económica. La funcionaria afirmó que, tras alcanzar la estabilidad macroeconómica, el desafío es que la recuperación llegue a las empresas y a los hogares.

También repasó las medidas adoptadas para contener la crisis y sostuvo que la reactivación debe beneficiar tanto a las pequeñas y medianas empresas como a la sociedad en general.

Bullrich planteó que la recuperación debe llegar a las pymes

Al referirse a las dificultades económicas y a las prioridades de la gestión, Bullrich afirmó:

“La emisión, el desastre, las SIRAs y tantas cosas, y logramos estabilidad, ahora necesitamos que la economía llegue hacia las empresas”.

La funcionaria también mencionó su participación en un congreso de pymes y remarcó la importancia de acompañar la actividad productiva.

“Ayer estuve en un congreso de pymes. Llegue a las empresas, a las pymes, a los trabajadores, a las familias, y este año sea un año en el que la actividad remonte. Ese es mi objetivo”.

La respuesta sobre una posible candidatura presidencial

Ante las consultas sobre su futuro político y las listas para el próximo turno electoral, Bullrich evitó dar precisiones y descartó hablar de candidaturas.

“No voy a hablar de candidaturas, no les voy a decir qué voy a hacer el año que viene porque... y no me la van a sacar, más allá de que ustedes son grandes preguntadores, no me la van a sacar”.