La vicepresidenta criticó el catering del Ministerio de Relaciones Exteriores y defendió a un veterano de Malvinas tras cuestionamientos a una diputada libertaria. También respondió a usuarios sobre el Gobierno y el cierre de una planta de conservas en Mar del Plata.

Victoria Villarruel cuestionó los gastos de la Cancillería y defendió la austeridad que, según sostuvo, esperan los votantes. La vicepresidenta hizo el planteo en una nueva ronda de respuestas a usuarios en redes sociales, donde también criticó a funcionarios del Gobierno y respaldó a un veterano de la Guerra de Malvinas.

En contraste con la actividad frecuente de Javier Milei en las redes, Villarruel suele publicar menos y responder directamente a comentarios de usuarios. Durante el fin de semana contestó tanto a quienes elogiaron su gestión como a sus detractores, y mantuvo un tenso intercambio luego de cuestionar a la diputada libertaria Sabrina Ajmechet.

Villarruel criticó el catering de la Cancillería

Una de sus primeras respuestas fue para una usuaria de Instagram que la había calificado de kirchnerista. “Te equivocaste de cuenta, andá para la de Scioli. Slds”, escribió, en alusión al recorrido político de Daniel Scioli, quien fue vicepresidente de Néstor Kirchner y ocupó cargos durante el gobierno de Alberto Fernández, entre ellos los de embajador argentino en Brasil y ministro de Desarrollo Productivo.

El domingo, la vicepresidenta apuntó contra el canciller Pablo Quirno, quien había dicho que, entre las 32.000 empresas que cerraron, había muchas unipersonales cuyos titulares pasaron a ser autónomos. Villarruel respondió: “El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”.

Críticas al Gobierno y respuesta a usuarios

En otro intercambio, un usuario le agradeció por responder mensajes y expresó su “profunda decepción por Milei”. Villarruel sostuvo que contesta incluso “las mentiras y agravios propios de un fanatismo con el que nunca estuve de acuerdo”. También afirmó: “No creo en el culto a la persona y no obedezco a quienes no fueron votados. No me preocupan las constantes operaciones porque el tiempo pone todo en su lugar, solo lamento que los argentinos sean traicionados en sus expectativas”.

En otro comentario de Instagram, agregó: “Es importante saber que otros ven la realidad a pesar de los trolls, las campañas en contra, la invisibilización en redes y el periodismo acrítico”.

La defensa de un veterano de Malvinas

Las críticas al oficialismo también alcanzaron a Ajmechet, luego de que el veterano de la Guerra de Malvinas Daniel Stella cuestionara una publicación antigua de la diputada sobre el feriado por el aniversario de la Vuelta de Obligado. En ese mensaje, la legisladora había escrito: “Se creyó el mito de victoria heroica y algo llamado la Argentina expulsando al imperialismo británico que venía a quedarse con la nuestra”. También sostuvo que aquel episodio “no tuvo que ver con la soberanía nacional y sí con la voluntad de Rosas de impedir la libre navegación de los ríos y el libre comercio de las provincias” y pidió: “Basta de subirnos a fechas que no representan nuestras ideas ni valores”.

Villarruel respondió a la publicación de Stella: “Vergonzante. Siempre del lado de los ingleses y en contra de la argentinidad”. Ante un usuario que le recordó que Ajmechet integra La Libertad Avanza, el espacio por el que ella llegó a la vicepresidencia, contestó: “Según el presidente no soy de su gobierno y jamás habría apoyado que semejante agente inglés y extranjero se metiera en el poder legislativo argentino”.

La vicepresidenta también defendió a Stella frente a las críticas de otros usuarios. A uno lo llamó “marmota” y sostuvo: “Gran favor le hacen a sus ideas los que faltan el respeto a los veteranos de Malvinas y a las mujeres”. Luego insistió: “Maleducado, respete a un veterano de Malvinas y trate bien a las mujeres”.

El cierre de una planta de conservas en Mar del Plata

Cuando una usuaria preguntó cuánto le pagaba Villarruel a una persona que la defendía en redes, la vicepresidenta respondió que “absolutamente nada”. “Por eso están ardidos. Porque los que me defienden son ciudadanos comunes”, agregó. Y completó: “La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta”.

En otro intercambio, se refirió al cierre de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata. Ante el lamento de una usuaria, contó que es el único atún que consume: “Por calidad del producto y porque es argentino. Ningún otro atún extranjero se acerca en calidad y sabor a La Campagnola”. También expresó: “Una tristeza su cierre en Mar del Plata, siendo la planta procesadora de pescado”. Además, felicitó a una pareja que cumplía 39 años de casados.