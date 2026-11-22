Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El exgobernador de Salta afirmó que los proyectos adheridos al régimen ya existían durante su gestión y advirtió que el esquema podría beneficiar a empresas cercanas al poder. También criticó la posible suspensión de las PASO.

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que los proyectos presentados en su provincia ya estaban en marcha durante su gestión. "todos los proyectos que tienen RIGI" en Salta, "ya estaban cuando yo era gobernador, hace ocho años", afirmó.

El dirigente puso en duda que la iniciativa del Gobierno nacional haya generado nuevas inversiones y preguntó: "¿De qué nuevas inversiones están hablando?". En la provincia se presentaron principalmente proyectos vinculados con la explotación de litio, cobre, oro y plata.

Urtubey cuestionó los beneficios del RIGI

Urtubey consideró que el régimen puede ser una herramienta "que puede ser virtuosa", pero advirtió que "termina siendo un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos mientras a la gente le rompés la cabeza".

Además, el exmandatario criticó la intención oficial de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según planteó, la gestión de Javier Milei busca "bajar el nivel de participación de la ciudadanía" en las elecciones.

La crítica a la suspensión de las PASO

"Es un gobierno que tiende a la exclusión, lo que necesita es que vote la menor cantidad de gente. Por eso eliminan las PASO y van a modificar el sistema de financiamiento público para las campañas", señaló Urtubey.

También advirtió: "Están generando una democracia de menor intensidad y atada a intereses particulares y privados". Aun así, sostuvo que "cuando los gobiernos empiezan a modificar los modelos electorales para ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada".

"Sería mucho mejor que se ponga a laburar para que a la gente le vaya mejor", agregó.

Urtubey habló de la renovación del peronismo

Consultado sobre el escenario electoral y la situación del peronismo, Urtubey consideró que "hoy no está el panorama completo". En ese sentido, afirmó: "Hay un camino previo de renovación donde surgirán nuevos nombres".