Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 5 min de lectura

La senadora grabó la pieza antes de la última sesión del Senado, aunque su publicación coincidió con la crisis económica del Gobierno de Javier Milei. En su entorno sostienen que el mensaje original apuntaba a su trabajo parlamentario y a las tensiones con la Casa Rosada.

Patricia Bullrich dedica varios días a preparar los videos que publica en redes sociales, con la intención de instalar temas en la conversación pública. El último se difundió en medio de la crisis financiera del Gobierno de Javier Milei, aunque, según su entorno, había sido planificado antes del temblor económico.

En la última encuesta interna que revisaron, el peronismo aparecía mejor posicionado que la opción libertaria. Además, las conversaciones privadas no anticipaban una mejora en los bolsillos que permitiera proyectar una victoria sencilla para el oficialismo.

El video de Bullrich y su interpretación política

Con la gestión mileísta atravesada por la crisis, la pieza audiovisual pareció mostrar a la senadora preparándose para reemplazar a Milei. Sin embargo, cerca de Bullrich aseguraron que el sentido del video cambió con el paso de las horas y que esa no había sido la intención original.

La idea inicial era exhibirla lista para obtener buenos resultados en el Congreso. El video se pensó antes de la sesión del jueves y se grabó ese mismo día, después de que el Senado aprobara proyectos y postergara el debate sobre la ludopatía. “Se prepara, está lista”, afirmó su asesor, Gerardo Milman.

Negociaciones en el Congreso y acercamiento con Santilli

La frase podía aplicarse tanto a una eventual sucesión presidencial como al trabajo parlamentario. En su rol legislativo, Bullrich adoptó una prédica favorable al diálogo y a la negociación, una estrategia que también intentó desplegar durante el debate de la reforma electoral.

Para conseguir la firma del dictamen que propone modificar el sistema electoral nacional, emisarios del bullrichismo y del sector de Diego Santilli mantuvieron conversaciones con el objetivo de coordinar el trabajo entre ambos dirigentes. En el entorno de la senadora sostuvieron que ella no había tenido herramientas para negociar con los gobernadores y atribuyeron a Santilli el mérito de esa tarea. “Se notó” que trabajaron en equipo y que el resultado fue positivo, señalaron.

En ese marco, para dejar atrás las diferencias previas, el bullrichismo identificó a los Menem como un nuevo foco de tensión, en lugar de Santilli.

El mensaje de la canción y las tensiones con la Casa Rosada

El video publicado el viernes fue definido en una mesa de trabajo en la que participan varias personas. Allí conversan sobre política, comunicación y el estado de Bullrich y de su espacio, que mantiene una disputa prolongada con la Casa Rosada. El día posterior a una sesión suele ser una oportunidad para difundir mensajes de contenido simbólico.

Uno de los fragmentos más comentados fue la letra elegida para musicalizar la pieza:

“Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni mmmu; cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni mmmu”.

Según el entorno de la senadora, la canción no aludía a una supuesta actitud confrontativa de Bullrich seguida de un alineamiento con el Gobierno, sino a los ataques del Ejecutivo por la espalda. Aseguraron que ella se enteró de las críticas a través de los medios y no de manera directa.

En el espacio de Bullrich sostienen que la senadora puede armar un Gabinete en pocos minutos y que “siempre” tiene en mente un nombre para encabezar su equipo económico. Al mismo tiempo, reconocen los riesgos de un eventual derrumbe de la administración libertaria.

“Podemos ir en primera o en turista, pero si se cae el avión no se salva nadie”.

La frase, que le atribuyen a una advertencia recibida recientemente, resume la preocupación por el desenlace económico. “Todo depende del aterrizaje”: puede ser una caída libre, una lenta agonía o un aterrizaje forzoso. El escenario determinará si Bullrich puede distanciarse del eventual fracaso del Gobierno.

Encuestas, disputas internas y movimientos legislativos

Meses atrás, un economista muy valorado por Milei comenzó a advertir que la situación económica no mejoraría y que incluso podía empeorar. A su vez, un consultor cercano al Presidente le envió una encuesta desfavorable para el jefe de Estado y, según el relato, fue bloqueado en WhatsApp sin previo aviso. En el entorno de Bullrich sostienen que ella no recibió una represalia similar porque el Gobierno la necesita, aunque describen ese tipo de reacción como una práctica oficialista frente a las críticas.

Las diferencias entre la senadora y la Casa Rosada también fueron mencionadas por el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien consideró que Bullrich no romperá con el Gobierno. Sin embargo, planteó que las discusiones internas no deberían hacerse públicas porque “no tienen solamente un efecto electoral, sino también en los mercados, en la seguridad. Todo eso crea una inseguridad que no me parece que sea buena”.

En el bullrichismo interpretan que Ritondo nunca tuvo una buena relación con Patricia, al menos desde que ambos fueron ministros de Seguridad. Según esa lectura, él cuenta con estructura política, pero no con un perfil público elegible; ella, en cambio, tiene alcance electoral y menos estructura. El vínculo se tensó todavía más en 2024, cuando Bullrich desplazó a Vicente Ventura Barreiro de su cargo de secretario de Seguridad.

La salida de Mariano Campero del bloque libertario

En la Cámara de Diputados, el bullrichismo siguió de cerca la salida del radical Mariano Campero del bloque de La Libertad Avanza, una decisión que abrió interrogantes sobre el futuro del espacio vinculado a la senadora.

El legislador tucumano había contado semanas antes, durante una reunión de Bullrich con legisladores, que La Libertad Avanza lo había dejado sin opciones en su provincia. En ese encuentro lo vieron muy enojado, aunque no anunció que dejaría el bloque. La decisión se comunicó después.

En el entorno de Bullrich aseguran que la salida de Campero responde a motivos estrictamente locales y que no esperan nuevos alejamientos.