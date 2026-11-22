Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El senador difundió un video junto al diputado Gabriel Bornoroni para ironizar sobre la campaña de De Loredo, que busca competir por la gobernación a bordo de un DeLorean. La oposición negocia posibles acuerdos mientras el peronismo provincial prepara la continuidad de su gestión.

La disputa por la gobernación de Córdoba sumó una escena de humor político: el senador Luis Juez publicó un video en el que aparece a bordo de un Fiat 600 y se burla de la campaña del radical Rodrigo De Loredo, quien busca instalar un nuevo espacio llamado Hacer Futuro y utiliza un DeLorean, el auto asociado a la película Volver al Futuro.

Juez aparece acompañado por Gabriel Bornoroni, diputado nacional y jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja. En el video, el legislador sonríe y propone que De Loredo viaje en el asiento trasero del pequeño vehículo.

El video de Juez y la respuesta de De Loredo

“¡Rodrigo! Mirá con quién estoy”, comienza Juez, con una mano en el volante y el otro brazo apoyado en la puerta. Luego desafía al radical: “Trae el DeLorean, papi. Te hacemos un pique, 100 metros”.

Bornoroni acompaña la humorada y alienta una victoria oficialista. “Hace falta un copiloto más atrás”, dice. Juez completa la invitación con otra referencia al tamaño del auto: “hay lugar para uno más, en el 600 entran 3”.

La ironía generó malestar en el sector radical, especialmente porque De Loredo había acompañado al Gobierno durante su mandato como diputado. El dirigente respondió con risas al mensaje, aunque sostiene su intención de competir por la gobernación y desplazar al peronismo.

Las negociaciones de la oposición en Córdoba

La invitación al asiento trasero también se produjo en medio de las conversaciones para definir posibles alianzas. Un eventual acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza podría ser determinante en una elección que se proyecta ajustada, frente al cordobesismo de Martín Llaryora, que busca dar continuidad al espacio creado por José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

La fecha de las elecciones provinciales todavía no está definida. Se especula con una convocatoria para abril o mayo, un calendario que apura las negociaciones entre los sectores opositores si buscan conformar un frente para competir contra el peronismo, que gobierna Córdoba desde hace 27 años.

Juez, Bornoroni y De Loredo, ante la definición electoral

Por ahora, los posibles candidatos procuran cuidar las formas mientras avanzan las conversaciones para alcanzar un acuerdo electoral. Bornoroni cuenta con el respaldo de Karina Milei y Martín y Lule Menem.

Juez advierte que, sin un frente unificado, la oposición podría dividirse en tres tercios. De Loredo, por su parte, mantiene el apoyo de la UCR y de un grupo de intendentes.