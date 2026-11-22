Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Los sectores de Máximo Kirchner y Axel Kicillof acordaron integrar las autoridades del PJ bonaerense y evitar una ruptura. El entendimiento distribuyó cargos entre La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro y los intendentes.

El peronismo bonaerense alcanzó un acuerdo para integrar las autoridades del PJ provincial, tras meses de tensión entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. La negociación evitó que la disputa por el control partidario derivara en una ruptura y estableció una conducción compartida.

El entendimiento funciona como una tregua entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que mantenían diferencias por el liderazgo del espacio. Máximo Kirchner quedó al frente del Congreso partidario, mientras dirigentes cercanos al gobernador ocuparán lugares estratégicos.

Cómo quedó integrada la conducción del PJ bonaerense

La incorporación de Jorge Ferraresi como secretario General y de Carlos Bianco como vicepresidente segundo fue una de las principales señales del acuerdo. Ambos forman parte del círculo político de Kicillof. La vicepresidencia primera será para Pablo Zurro, la tercera para Cristina Álvarez Rodríguez y la cuarta para Federico Achával.

El reparto también contempla a Gastón Granados como prosecretario General; Daniela Vilar en la Secretaría Administrativa y Carlos Balor como prosecretario Administrativo. Lucía Portos estará a cargo de la Secretaría de Actas, con Lauro Grande como segundo, mientras que la Secretaría de Acción Legislativa quedará en manos de Julio Pereyra, acompañado por Edgardo Depetri.

Los organismos internos y la discusión por las candidaturas

El acuerdo alcanzó también a los organismos partidarios. La Junta Electoral será presidida por Leonardo Nardini y contará, entre otros, con Andrés Watson, Juanchi Zabaleta y Nicolás Mantegazza. Facundo Loccoco encabezará el Tribunal de Disciplina y Gabriel Peralta estará al frente de la Comisión Fiscalizadora.

La integración de esos espacios cobra relevancia porque forman parte de la estructura institucional del partido, mientras sigue pendiente la discusión sobre cómo se elegirán las candidaturas. Máximo Kirchner defendió la participación de los afiliados y las internas partidarias.

"Nosotros sostenemos que los candidatos del peronismo los debe elegir el afiliado justicialista o quien quiera participar de una elección interna. Hoy el candidato del peronismo, del movimiento nacional y popular democrático en la Argentina lo elige el Poder Judicial. Porque si Cristina estuviera en libertad no hay quién le gane".

El diputado también respaldó las PASO y planteó que, si fueran eliminadas, las fuerzas políticas deberían buscar otras vías para definir sus postulaciones. "Para nosotros las PASO eran un instrumento más que necesario, después las podés utilizar o no, podés encontrar síntesis", agregó.

Una señal de unidad con la mirada puesta en 2027

El acuerdo para distribuir los cargos no resuelve por sí solo la disputa por el liderazgo ni las diferencias sobre las candidaturas de cara a 2027. Sin embargo, representa una señal de que los distintos sectores pueden encontrar una fórmula de unidad dentro del peronismo bonaerense.

La reunión de este sábado terminó de completar la conducción del PJ provincial, que preside Axel Kicillof y tiene a Teresa García y Verónica Magario como congresales nacionales. Los intendentes tuvieron un papel central en la construcción del entendimiento y cuentan con una representación importante en el partido.