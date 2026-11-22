Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El peronismo provincial llega dividido al Congreso partidario del 28 de noviembre, que deberá definir la política de alianzas. Mientras el sector de Oscar Parrilli analiza acercarse a Jorge Sobisch, Ramón Rioseco ya acordó con Rolando Figueroa.

El peronismo de Neuquén atraviesa una etapa de fuerte fragmentación, con dirigentes que evalúan estrategias electorales diferentes. El sector referenciado en el exsenador Oscar Parrilli analiza un posible acercamiento al exgobernador Jorge Sobisch, mientras que Ramón Rioseco ya acordó una alianza provincial con el gobernador Rolando Figueroa.

La definición quedó más cerca luego de que el Consejo del Partido Justicialista resolviera convocar al Congreso partidario, órgano con potestad para determinar la política de alianzas. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre en Cutral Co, ciudad gobernada por Rioseco. La anticipación de las elecciones provinciales a febrero aceleró las conversaciones políticas.

El sector de Parrilli analiza un frente con Sobisch

Dirigentes del peronismo neuquino sostienen que el espacio de Parrilli considera sumarse al frente que integran Sobisch, el secretario general de ATE Neuquén y titular de Más por Neuquén, Carlos Quintriqueo, y referentes del radicalismo.

La posibilidad supone un giro entre antiguos adversarios. Parrilli y Sobisch estuvieron enfrentados durante buena parte de la historia política reciente de la provincia, pero la debilidad de la estructura peronista abrió conversaciones que hasta hace poco parecían improbables. Además, Figueroa tiene origen peronista y reúne apoyos dentro de ese espacio.

Parrilli es uno de los dirigentes más reticentes a la alternativa, aunque en su entorno consideran que el frente podría evitar que el sector quede encerrado en una interna sin salida. Un referente del panperonismo resumió el escenario: "Si el PJ sigue así, no nos va a quedar otra que ir con Bigote", en alusión a Sobisch.

La interna del PJ neuquino y el reacomodamiento de sus dirigentes

El exsecretario de Energía de Alberto Fernández, Darío Martínez, también aparece entre los dirigentes que podrían acercarse al armado de Sobisch y Quintriqueo. Junto con su compañero de banca, Darío "Pampa" Peralta, atraviesa una etapa de reacomodamiento tras perder centralidad en la estructura partidaria.

Martínez renunció a la presidencia del PJ en 2025. Su salida abrió una disputa entre el kirchnerismo duro y el denominado Peronismo Territorial, un sector que mantiene vínculos con la administración de Figueroa. El exdirigente creó el sello NQN, Nosotros Queremos Neuquén, y todavía debe definir su rumbo político.

La fractura se profundizó cuando el Peronismo Territorial logró que el intendente de Vista Alegre, José Carlos "Turco" Asaad, asumiera la conducción del Consejo partidario. Sin embargo, la presidencia del Congreso quedó en manos del kirchnerismo y, posteriormente, una denuncia por violencia de género presentada por su expareja terminó por desplazar a Asaad del cargo.

Rioseco acordó con Figueroa y crece la dispersión peronista

Como alternativa para recomponer los vínculos, el sector territorial propuso impulsar una fórmula provincial encabezada por Lorena Parrilli, hija del exsenador. La iniciativa no prosperó. El golpe más fuerte para el kirchnerismo llegó desde Cutral Co: Rioseco, último candidato a gobernador del espacio, acordó con Figueroa una alianza provincial a través de su partido, Frente y la Participación Neuquina.

El entendimiento fue anunciado en una presentación conjunta en la capital provincial. La alianza dejó al kirchnerismo sin una referencia electoral unificada y aceleró las conversaciones con otros espacios políticos. En ese nuevo escenario, Tanya Bertoldi ganó protagonismo dentro del peronismo alineado con el gobernador.

Exdiputada nacional, Bertoldi ocupa el Ministerio de Infraestructura y fue designada al frente de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa). Su paso por la Cámara de Diputados también le permitió construir vínculos con dirigentes nacionales, entre ellos Sergio Massa, y actuar como uno de los canales de diálogo para el acercamiento político con Figueroa.

Elecciones en Neuquén: fechas clave y alianzas en disputa

Los plazos electorales acotan el margen para las negociaciones. Según el cronograma oficial, el 4 de diciembre vence el plazo para presentar alianzas y el 11 de diciembre deberán oficializarse las listas.

La Neuquinidad, el espacio de Figueroa, ya tiene un esquema integrado por el MPN, Comunidad —la fuerza de la senadora Julieta Corroza— y Primero Neuquén, del intendente de la capital provincial, Mariano Gaido. Gaido también acompañará a Rioseco en Cutral Co.

En paralelo, los libertarios atraviesan un escenario complejo: la senadora Nadia Márquez no puede ser candidata por Ficha Limpia, mientras que los Menem todavía no definen si buscarán un acuerdo con el gobernador o competirán en su contra.