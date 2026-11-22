Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El proyecto se debatirá el jueves e incluye cambios permanentes en la legislación electoral. Patricia Bullrich afirmó que el oficialismo cuenta con los votos para aprobarlo.

El Senado tratará el jueves el proyecto que propone suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa también plantea cambios permanentes en la legislación electoral.

Qué cambios propone el proyecto electoral

Entre las modificaciones incluidas figuran la implementación de Ficha Limpia y de la Boleta Única de Papel. Además, el texto establece que el debate presidencial se mantendrá únicamente en caso de que haya balotaje.

El oficialismo confía en reunir los votos

Desde el oficialismo se muestran confiados en que la iniciativa obtendrá luz verde en la Cámara alta. En una entrevista, Patricia Bullrich adelantó: los votos están.