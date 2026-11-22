El Senado tratará el jueves el proyecto que propone suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa también plantea cambios permanentes en la legislación electoral.
Qué cambios propone el proyecto electoral
Entre las modificaciones incluidas figuran la implementación de Ficha Limpia y de la Boleta Única de Papel. Además, el texto establece que el debate presidencial se mantendrá únicamente en caso de que haya balotaje.
El oficialismo confía en reunir los votos
Desde el oficialismo se muestran confiados en que la iniciativa obtendrá luz verde en la Cámara alta. En una entrevista, Patricia Bullrich adelantó: los votos están.