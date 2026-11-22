Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La primera Estación Misiones de la Universidad Popular de Misiones abrió en Puerto Rico con espacios para exhibir y comercializar productos de alumnos y egresados. El Gobierno provincial proyecta extender el modelo a puntos estratégicos de las rutas nacionales 12 y 14.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el martes 17 de noviembre la apertura de la primera Estación Misiones de la Universidad Popular de Misiones (UPM), en Puerto Rico. La propuesta busca que quienes realizan capacitaciones gratuitas puedan convertir sus conocimientos en productos, servicios y oportunidades de ingresos, en un contexto de dificultades para acceder al empleo formal.

El espacio funcionará como una vidriera para estudiantes y egresados, con lugares destinados a exhibir y comercializar sus producciones. El objetivo es vincular la formación en oficios con alternativas concretas de desarrollo laboral y económico en cada localidad.

Gastronomía regional y salida laboral en Puerto Rico

Uno de los ejes de la estación será la gastronomía regional. Quienes se capacitaron en cocina, panadería, pastelería y elaboración de alimentos podrán ofrecer sus productos y generar ingresos a partir de los conocimientos adquiridos.

La iniciativa apunta a que la capacitación no quede limitada al ámbito educativo y pueda conectarse con las actividades productivas y comerciales de las comunidades. Para eso, se buscará relacionar la formación disponible con las demandas y posibilidades laborales de cada zona.

Estaciones Misiones con identidad local y atractivo turístico

El proyecto también tendrá una dimensión turística y territorial. Cada estación buscará representar la identidad del municipio donde funcione, difundir sus atractivos naturales y culturales y promover las fiestas populares y propuestas de la localidad.

Para llevar adelante esa tarea, se prevé articular acciones con los gobiernos municipales, instituciones, productores y otros actores de las comunidades. Así, los espacios podrán servir tanto para comercializar productos y servicios como para promocionar las características y actividades de cada región.

El plan de expansión sobre las rutas nacionales 12 y 14

El Gobierno provincial proyecta llevar el modelo a puntos estratégicos de las rutas nacionales 12 y 14. Las futuras estaciones se adaptarían a las particularidades productivas y culturales de cada zona, con la intención de acercar oportunidades a quienes se capacitan y a los viajeros que recorren Misiones.

La apertura en Puerto Rico marca el inicio de un esquema cuya expansión dependerá de las características de cada región y de la articulación con los municipios y los sectores productivos locales.

Capacitación gratuita y oportunidades de trabajo

La Estación Misiones UPM forma parte de una estrategia provincial para ampliar las herramientas de formación y conectarlas con las necesidades de cada comunidad. La Universidad Popular de Misiones ofrece cursos de capacitación comunitaria, formación profesional y talleres prácticos gratuitos, orientados al desarrollo de habilidades y la inserción laboral.

Con la nueva propuesta, se busca sumar instancias para transformar los conocimientos en emprendimientos, servicios y actividades productivas. En un escenario laboral complejo, la comercialización de productos elaborados por alumnos y egresados aparece como una herramienta para facilitar el vínculo entre capacitación e ingresos, tanto para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo como para quienes quieren desarrollar una actividad independiente.