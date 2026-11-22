La suba del riesgo país, la caída de acciones y la presión sobre el dólar reavivaron las dudas sobre el rumbo económico de Javier Milei. En el Gobierno vuelven a mirar a Estados Unidos y China en busca de respaldo, mientras se acerca el año electoral.

La tensión financiera volvió a encender alarmas en el Gobierno de Javier Milei. Entre el miércoles y el viernes, la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Banco Central atravesaron jornadas de fuerte incertidumbre, con el riesgo país en alza, retrocesos en las acciones de las principales empresas argentinas y subas en distintas cotizaciones del dólar. También reaparecieron los rumores sobre la continuidad de Luis Caputo al frente de Economía.

Un funcionario cercano al ministro consideró que un respaldo externo podría contribuir a calmar los mercados. “La forma de apagar la crisis sería lograr que, antes del martes, Estados Unidos o China se pronuncien en respaldo de Argentina. Si pasara eso, sería buenísimo porque calmaría a los mercados”, afirmó.

El Gobierno busca respaldo de Estados Unidos o China

A catorce meses del apoyo financiero y político de Donald Trump, referentes de La Libertad Avanza vuelven a esperar una señal de Washington. En septiembre de 2025, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, publicó un mensaje de respaldo cuando Milei enfrentaba una derrota electoral por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, Bessent definió a la Argentina como “un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y dijo estar dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para asistir al país a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Ese respaldo contribuyó a frenar la corrida y precedió a una operación del Tesoro estadounidense, que el 9 de octubre de 2025 vendió dólares y compró pesos. Sin embargo, el escenario político de Trump es ahora más complejo: sufrió una derrota legislativa en ambas cámaras y enfrenta una oposición con mayor capacidad de condicionar sus decisiones desde el 3 de enero, cuando asuman los nuevos representantes.

La relación con China y las señales al mercado

Ante las dificultades de Washington, economistas cercanos al oficialismo consideran que China podría ocupar un lugar central. “El gobierno chino tiene oportunidad de recuperar terreno como aliado de Argentina”, planteó un dirigente libertario. La discusión se da luego de que el Senado aprobara el Tratado de Cooperación en Patentes, un acuerdo que beneficia a laboratorios extranjeros, entre ellos empresas estadounidenses y chinas. “Hubo una transacción”, reconoció el titular de uno de los principales laboratorios nacionales.

Un exfuncionario advirtió que el Gobierno debería trabajar durante el fin de semana para presentar un anuncio el martes y evitar que se profundice la inestabilidad. En el análisis de sectores financieros, un eventual nuevo apoyo sería el cuarto salvataje en tres años, después del blanqueo, el préstamo del Fondo Monetario Internacional y el respaldo de Trump.

La inquietud de los inversores también está vinculada con la pérdida sostenida de popularidad de Milei y la falta de cambios en la estrategia oficial, según el exestratega jefe de Barclays para América Latina, Sebastian Vargas. El miércoles, en una entrevista, el Presidente afirmó: “Si me van a sugerir que yo llene el tambor de balas y después gatille sobre mi cabeza, no lo voy a hacer”. El riesgo país cerró esa jornada en 848 puntos y, durante las 48 horas siguientes, subió más de 200 unidades.

Riesgo país, reservas y salida de capitales

Vargas sostuvo que la fragilidad financiera tiene raíces internas y depende, en buena medida, de la confianza de los ahorristas. “No existe tal cosa como un blindaje para la Argentina. La verdad es que en Argentina nunca faltan pesos para comprar dólares. Todos estos blindajes existen hasta que tenés un grado de corrida cambiaria. Y partimos de una dolarización mensual muy alta para no ser un año electoral. Si vos tenés el año que viene una fuerte salida de capitales que multiplique los 2500, 3000 millones de dólares que salen por mes ahora, es un blindaje cada vez más blando y dependés fundamentalmente de la confianza doméstica que exista en que no va a haber una devaluación después”, señaló.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales, Milei y Caputo comenzaron a comprar reservas durante 2026. En el tercer año de gestión, el Banco Central adquirió 16.300 millones de dólares. A ese monto se suma un superávit comercial de 24.570 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

El saldo comercial más que triplicó los 6.859 millones de dólares registrados entre enero y octubre de 2025 y superó ampliamente el superávit de todo ese año, que fue de 11.320 millones de dólares. Pese a esos ingresos, persisten las dudas sobre si los dólares alcanzan para reducir el riesgo financiero o si se canalizaron por otras vías.

La continuidad de Luis Caputo, bajo presión

Dentro del Gobierno hay funcionarios que creen que Caputo perdió parte de la función que cumplía, aunque admiten que no encuentran un reemplazante. Según esas voces, la eventual llegada de Pablo Quirno no representaría un cambio de rumbo, sino una versión menos sólida del exjefe de Trading de JP Morgan.

Caputo solía funcionar como contrapeso de las declaraciones presidenciales, pero algunos antiguos aliados consideran que ahora contribuye a aumentar la incertidumbre. “Era como un buffer pero ahora cada vez que habla mete más ruido”, afirmó un ministro.