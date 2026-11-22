Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El proyecto que se debatirá en el Senado suspende las primarias solo para 2027, pero introduce modificaciones permanentes en la Ficha Limpia, la Boleta Única, los debates presidenciales, la veda y la publicidad electoral.

El proyecto de Reforma Electoral que se debatirá este jueves en el Senado propone suspender las PASO únicamente para 2027. Además, modifica de manera permanente distintas reglas: crea la Ficha Limpia, cambia la Boleta Única Papel, elimina los debates presidenciales previos a la elección general, reduce las restricciones de la veda y modifica los plazos y límites de la publicidad electoral.

La iniciativa también habilita la afiliación digital a los partidos políticos y establece que los parlamentarios del Mercosur volverán a ser elegidos de manera indirecta. Por lo tanto, no aparecerán en la boleta: sus representantes serán designados por el Congreso y las legislaturas provinciales.

El proyecto electoral llega al Senado con 25 artículos

El texto original, enviado por Javier Milei en abril de 2026, tenía 79 artículos y un alcance más amplio. El dictamen que obtuvo luz verde en la comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada quedó reducido a 25 artículos y será sometido a votación en el recinto este jueves.

Las reformas electorales requieren mayoría absoluta por mandato constitucional. En el Senado se necesitan 37 votos afirmativos; si el proyecto los reúne, pasará a Diputados, donde harán falta 129 votos para convertirlo en ley.

Ficha Limpia: quiénes quedarían inhabilitados

El Congreso debate la implementación de la Ficha Limpia desde 2016, sin haber alcanzado hasta ahora una sanción. El año pasado, la iniciativa estuvo cerca de avanzar, pero el cambio de posición de dos senadores misioneros hizo que fracasara por un voto.

La propuesta impide ser candidatos a quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia o en revisión antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Si la confirmación ocurre después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación tendrá efecto una vez finalizado ese proceso.

La restricción no se limitaría a los cargos electivos. También alcanzaría puestos públicos como jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados y entes públicos, personal diplomático y directores de empresas estatales, entre otros.

Boleta Única Papel y elecciones provinciales simultáneas

Las provincias que voten sus cargos locales el mismo día que las elecciones nacionales podrán incorporar sus categorías —como gobernador, intendente y diputados provinciales— en la Boleta Única Papel nacional, que se utilizará para elegir presidente y legisladores nacionales.

La posibilidad generó alertas de organizaciones que advierten sobre el tamaño que podría alcanzar la boleta. El proyecto establece que los jueces federales con competencia electoral o, según corresponda, la Junta Electoral Nacional estarán a cargo de los modelos y la distribución.

El diseño también incorporará un casillero para votar la lista completa. Estará junto al nombre y los símbolos de cada agrupación y permitirá seleccionar, con una sola marca, a sus candidatos en todas las categorías. La propuesta había sido resistida por partidos provinciales que no presentaban candidato presidencial.

Publicidad electoral: menos espacio cedido y más tiempo de difusión

El dictamen reduce del 5% al 2,5% la programación que los servicios de comunicación y televisión por suscripción deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. A la vez, la publicidad paga y gratuita en radio, televisión e internet dejará de estar sujeta a los plazos de campaña fijados por el Código Electoral.

Desde Poder Ciudadano, su director, Pablo Secchi, advirtió:

"El dictamen habilita a hacer publicidad electoral todo el año, pero deja los topes y los controles de gasto atados a los pocos días de la campaña oficial".

Secchi agregó:

"Es una contradicción: se amplía el tiempo para gastar y no se amplía el tiempo para controlar. Lo que se invierta antes de la campaña no tiene límite y recién se conoce cuando la elección ya pasó. Eso genera opacidad en el financiamiento de las campañas".

La reforma elimina restricciones de la veda electoral

El proyecto suprime dos prohibiciones vigentes para el día de la elección. Si se aprueba, podrán realizarse espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, actividades teatrales y deportivas, además de reuniones públicas que no estén relacionadas con el acto electoral.

También podrán permanecer abiertas las casas destinadas a la venta de bebidas alcohólicas, otra de las restricciones que actualmente rigen durante la jornada electoral.

Debates presidenciales: solo habrá obligación en el balotaje

La propuesta elimina los debates presidenciales obligatorios antes de la elección general. En la actualidad se realizan dos encuentros entre los candidatos y uno debe tener lugar en una provincia del interior. El nuevo texto conserva únicamente el debate obligatorio previo al balotaje y mantiene a la Cámara Nacional Electoral como autoridad organizadora.

El argumento asociado a la suspensión de las PASO es que, sin esa instancia, podría haber una cantidad de candidatos que vuelva inviable un debate. Sin embargo, las primarias se suspenderían solo para 2027, mientras que el cambio sobre los debates sería permanente.

Secchi cuestionó la eliminación de los encuentros previos a la elección general:

"Lamentamos que no se encuentre una alternativa. No estamos conformes con que la ciudadanía llegue a votar presidente sin haber visto a los candidatos confrontar sus propuestas".

Además, sostuvo:

"El debate presidencial fue un logro de la sociedad civil y siempre convocó grandes audiencias. Como mínimo, en la segunda vuelta tiene que estar garantizado, con asistencia obligatoria y consecuencias para quien no se presente".