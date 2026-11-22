La expresidenta cuestionó al gobernador bonaerense por alejarse de ella y no aceptar que definan su futuro político. Mientras crece la tensión, Sergio Massa se mueve para construir un acuerdo y no descarta volver a competir por la presidencia.

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo de tensión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La expresidenta considera que el gobernador bonaerense se apartó de su conducción política y, según transmitió a un dirigente cercano, expresó su enojo con una frase contundente: "Estoy harta de que Axel camine arriba de mi cadáver".

Entre los motivos del distanciamiento se mencionan dos decisiones de Kicillof. En 2023, no aceptó competir por la Presidencia, mientras La Cámpora buscaba reservar la Provincia de Buenos Aires para Máximo Kirchner. Ahora, tampoco quiere someterse a la decisión de su antigua jefa política sobre su futuro a partir de 2027.

La disputa política también tuvo consecuencias personales. Aunque Kicillof reclama públicamente la libertad de Cristina, dejó de visitarla en el departamento de San José 1111. En paralelo, la exmandataria, de 73 años, sigue activa, hace gimnasia en una cinta, estudia chino y participa del armado político, según dirigentes al tanto de las conversaciones.

Cristina Kirchner y Massa buscan un entendimiento político

El acercamiento entre Cristina y Sergio Massa se apoyaría en una división de tareas resumida en esta frase: "Vos hacé peronismo y nosotros hacemos kirchnerismo". El acuerdo habría tomado forma durante una visita del exministro de Economía, antes del 17 de octubre.

El movimiento volvió a quedar en evidencia el último martes, cuando Massa encabezó en San Fernando un encuentro con dirigentes del PJ de distintas provincias. Kicillof y sus aliados no participaron. Ese mismo día, Máximo Kirchner visitó La Pampa. En el peronismo, la reunión fue leída como un posible lanzamiento anticipado de Massa.

La posibilidad de que el Gobierno consiga los votos para suspender las PASO aceleró los tiempos de la disputa interna. Desde el Frente Renovador sostienen que Massa habla de unidad y considera que Kicillof debería formar parte, aunque reconocen que tanto el gobernador como Cristina y el exministro tienen antecedentes políticos que deberían explicar si buscan enfrentar a Javier Milei. También mencionan como alternativas al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y a Natalia de la Sota.

Massa no descarta una nueva candidatura presidencial

A diferencia de lo ocurrido antes de las elecciones de 2023, cuando aseguraba que no sería candidato y finalmente compitió por segunda vez por la Presidencia, Massa admite ahora que la decisión se tomará más adelante. No descarta buscar una tercera postulación y sostiene, en público y en privado, que el candidato debería surgir de una interna.

En su entorno consideran que la candidatura dependerá de sus posibilidades electorales y que, si no compite, podría asumir un papel central en la estrategia junto a Cristina. La foto del encuentro de San Fernando también incluyó a Zamora, De la Sota y al exgobernador de San Juan Sergio Uñac, quien ya se lanzó a la carrera.

Por ahora, no está claro cómo podría alcanzarse un acuerdo con Kicillof, quien avisó que no se bajará. Mientras Massa insiste en la unidad, sectores de La Cámpora promueven acelerar la confrontación. En ese espacio sostienen que el gobernador no tendría respaldo emocional, político ni económico para competir por fuera del armado.

La disputa por el armado bonaerense y las encuestas

En el kirchnerismo duro destacan el peso de Máximo Kirchner, Massa y Martín Insaurralde en la Provincia, además de la influencia de intendentes como Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával. También mencionan a Miguel Ángel Pichetto y a referentes del peronismo federal, entre ellos Olmos, Michel y Tolosa Paz.

En ese sector interpretaron como otra señal de la interna las críticas a Kicillof realizadas en un programa conducido por Tomás Rebord y Manu Jove, donde se habló de una carpa VIP durante la visita del Papa a la Provincia. La estrategia para debilitar al gobernador también incluye la difusión de estudios de opinión.

Una encuesta de Analogías, consultora que mide para el espacio kirchnerista, plantea dos escenarios de segunda vuelta frente a Milei. El relevamiento incluyó 2.786 casos en todo el país, realizados entre el 15 y el 18 de este mes, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

En la intención de voto por espacio, el estudio registra una paridad: La Libertad Avanza obtiene 33,7 por ciento y Peronismo Unido, 33 por ciento. En un eventual balotaje, Kicillof alcanzaría el 41,7 por ciento frente al 35,7 por ciento de Milei; el 6,1 por ciento votaría en blanco y el 16,5 por ciento no sabe.

En el escenario alternativo, Massa también aparece por encima del actual presidente, aunque con una diferencia menor: 40 por ciento contra 37,6 por ciento. En esa hipótesis, el 6,8 por ciento votaría en blanco y el 15,6 por ciento aún no definió su respuesta.