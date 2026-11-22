Dirigentes del kicillofismo y el cristinismo evalúan competir en una interna si se suspenden las PASO. La alternativa es acordar una candidatura única, aunque persisten diferencias y no hay una mesa común de negociación.

La posibilidad de una interna partidaria para definir las candidaturas del peronismo gana terreno entre sectores vinculados con Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Si el Gobierno logra suspender las PASO, la propuesta es llevar a las urnas, al menos, la definición de la candidatura presidencial.

“Si el peronismo no está en condiciones de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Por su parte, el diputado Máximo Kirchner sostuvo: “Me gustaría que podamos competir, siempre y cuando no encontremos una síntesis”.

La suspensión de las PASO reabre el debate electoral

Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, gobernadores peronistas y jefes de bloques legislativos se habían reunido en dos ocasiones, primero en el Hotel Emperador y luego en la Casa de La Pampa. De esos encuentros surgió como prioridad sostener las primarias. Sin embargo, dentro del espacio hubo cuestionamientos sobre las gestiones realizadas para reunir votos contra la suspensión.

El oficialismo consiguió las firmas para emitir dictamen y el Senado tratará el proyecto el jueves próximo. En la Casa Rosada aseguran que cuentan con votos suficientes en esa cámara y que en diciembre también tendrán mayoría en Diputados. Un dirigente cercano al gobernador bonaerense advirtió: “No nos podemos quedar llorando. Si dejamos que Milei le maneje la agenda al peronismo, estamos fritos”.

Unidad o competencia para elegir la candidatura presidencial

Si se suspenden las PASO, el peronismo deberá resolver si busca un acuerdo para presentar una candidatura única o si organiza una interna. Bianco cuestionó la experiencia de unidad del Frente de Todos: “Si vos me hubieses dicho lo que pasó con Alberto salió bien, bueno, hagámoslo de nuevo. Salió mal. No lo hagamos de nuevo”.

Entre distintos sectores existe consenso en evitar que un acuerdo vuelva a condicionar la autoridad de quien llegue a la Presidencia, como ocurrió con el Frente de Todos. “Hoy no hay un dispositivo de poder que ordena”, reconoció Máximo Kirchner en el stream Sakura. La organización de una interna presidencial como la de 1988 aparece como un desafío, al igual que alcanzar un acuerdo entre espacios que todavía no tienen una mesa común de diálogo.

Reclamos internos y una propuesta presentada por Sergio Uñac

“Si el peronismo decidió que resolvería sus candidaturas en una interna, tenemos que seguir adelante con nuestra decisión. No puede ser que porque Milei consiguió los votos en el Congreso nosotros cambiemos nuestros planes, sería un papelón”, planteó un dirigente al tanto de las conversaciones. Cerca de Kicillof, en tanto, expresaron: “Por lo menos, tenemos que decir que podemos organizar una interna, después veremos qué hacemos”.

Algunos dirigentes todavía confiaban en que las ausencias de legisladores de bloques provinciales en el Senado o en Diputados pudieran impedir la suspensión de las PASO. Otros lamentaban el tiempo perdido, mientras el Gobierno avanzaba con el respaldo de sus aliados habituales. En marzo, cuando lanzó su precandidatura presidencial, el senador sanjuanino Sergio Uñac había enviado una carta al Consejo Nacional del PJ, presidido por Cristina Kirchner, para proponer una interna antes de fin de año y evitar que la definición dependiera de las decisiones del oficialismo. Su planteo no fue atendido.