La suba del riesgo país y del dólar, junto con la caída de acciones argentinas, reavivó la preocupación por una corrida cambiaria. El escenario se combina con estancamiento, inflación y antecedentes de crisis financieras en años electorales.

La tensión financiera volvió a encender señales de alerta para el gobierno de Javier Milei. En cinco ruedas, el riesgo país aumentó 240 puntos, el dólar contado con liquidación subió un 8 por ciento y la brecha cambiaria pasó del 8 al 14 por ciento. El dólar minorista se ubicó alrededor de los 1600 pesos y el Merval medido en dólares retrocedió un 11 por ciento.

También cayeron las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos: Supervielle perdió hasta un 25 por ciento en una semana, Edenor bajó un 18 por ciento e YPF, un 15 por ciento. Aunque hubo turbulencias internacionales, el impacto sobre los activos argentinos fue mayor que en otros países, según el análisis.

Estancamiento e inflación, el desafío económico de Milei

El frente financiero se suma a una economía real marcada por el estancamiento de la actividad y una inflación que, en el bolsillo de los trabajadores, avanza a un ritmo de al menos 3,5 por ciento mensual, equivalente a más del 50 por ciento anual. Los ingresos, en tanto, aumentan a una velocidad menor.

Una eventual suba de las tasas de interés para contener al dólar podría profundizar la caída de la actividad y, al mismo tiempo, no conseguir frenar la cotización. Ese escenario dejaría una moneda estadounidense más cara y un nuevo traslado a precios.

La incertidumbre electoral y el riesgo de una nueva corrida

El malestar asociado a la estanflación también presiona sobre la popularidad presidencial. El análisis sostiene que el rechazo a Milei se mantiene en dos tercios del electorado y advierte que una perspectiva más ajustada de reelección podría impulsar movimientos dentro de La Libertad Avanza. Una eventual salida de dirigentes sería interpretada por los mercados como una señal de debilidad y podría alimentar otro ciclo de inestabilidad.

La Argentina llega a este escenario con antecedentes de crisis cambiarias en años electorales. En 2011, durante el último año del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el sector privado demandó 8443 millones de dólares entre julio y septiembre. En la semana previa a los comicios, el Banco Central vendió 700 millones y, ocho días después de la elección, se estableció el control de capitales. Fernández de Kirchner ganó con el 54 por ciento de los votos.

Los antecedentes de las crisis cambiarias en años electorales

En 2015, antes de las elecciones, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo llegó al 68 por ciento: el oficial se mantenía en 9,53 pesos y el blue alcanzó los 16. En octubre, el Banco Central vendió 2658 millones de dólares de sus reservas.

En 2019, las turbulencias se agravaron tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO. El dólar saltó de 46 a 57 pesos en un día hábil y llegó a 65 antes de las elecciones generales. Entre ambas votaciones, las reservas del Banco Central cayeron más de 20.000 millones de dólares.

El año electoral de 2023 también estuvo atravesado por una fuerte depreciación. En un contexto de sequía, emisión asociada a los gastos de la pandemia y disputa política, el dólar blue pasó de 346 pesos al comienzo del año a más de 1000 antes de la primera vuelta. En el mismo período, el tipo de cambio oficial se duplicó: pasó de 180 a 360 pesos.

El antecedente de 2025 y las herramientas del Gobierno

El análisis también repasa las legislativas de 2025, cuando la economía estaba a cargo del tándem de Milei y Luis Caputo. Las primeras turbulencias se sintieron en febrero. En abril, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que contemplaba un desembolso de 20.000 millones de dólares, calmó los mercados durante pocas semanas.

Luego, el Banco Central vendió más de 1100 millones de dólares en tres ruedas para intentar contener la presión cambiaria. El dólar pasó de 1000 pesos a comienzos de enero a 1500 en octubre. En ese período, el Gobierno recurrió a Scott Bessent y Donald Trump en busca de respaldo, de acuerdo con el texto.

La pregunta, plantea el análisis, ya no es si habrá una corrida antes de las elecciones, sino cuánto durará y cómo responderán Milei, Caputo o quien eventualmente lo reemplace. El miércoles, Caputo pidió a los empresarios que cambiaran el chip y sostuvo que esta vez las cosas saldrían bien. Ese día, el riesgo país cerró en 848 puntos; dos ruedas después había llegado a 1070.

El impacto social de una corrida prolongada

Las corridas anteriores, sostiene el texto, no empezaron tan pronto ni con la intensidad actual. Una crisis que se prolongue durante un año podría agravar la situación de una población afectada por la pobreza y la precariedad, incluidas personas que no aparecen como pobres en las estadísticas pero están cerca de esa condición.

El escenario también plantea interrogantes sobre el impacto social de las decisiones económicas en una población de casi 50 millones de argentinos. La advertencia es que una corrida prolongada podría profundizar las tensiones y provocar consecuencias difíciles de revertir.