El Gobierno consiguió avanzar con la suspensión de las PASO de 2027 tras acordar con gobernadores y aliados legislativos. La negociación expuso cambios en la estrategia oficial, en medio de la presión de los mercados y de tensiones internas.

“Ganamos”, escribió un integrante del Ejecutivo a un referente parlamentario de La Libertad Avanza el miércoles por la noche, después de que el oficialismo lograra destrabar el debate sobre la suspensión de las elecciones primarias. El mensaje llegó un día después del traspié en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde sus aliados se resistieron a respaldar las listas colectoras.

Para reunir los apoyos, el Gobierno aceptó conceder nuevos recursos para obras, atender reclamos de legisladores y gobernadores y asumir compromisos vinculados con las elecciones provinciales. En el momento más delicado de la negociación, Karina Milei les dijo a sus colaboradores: “La prioridad es la reelección de mi hermano”. Algunas versiones sostienen que habló de “la única prioridad”.

Suspensión de las PASO y acuerdos con gobernadores

Salvo un cambio de último momento, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán suspendidas en 2027. Javier Milei considera que la medida puede debilitar a la oposición y reducir el riesgo de que un resultado incierto en las primarias altere los mercados y complique la economía antes de las elecciones generales, como ocurrió en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri.

El avance legislativo representa un logro para la Casa Rosada, pero también dejó al descubierto las concesiones necesarias para conseguir respaldo parlamentario. El oficialismo pasó de cuestionar con dureza a los legisladores a negociar con aliados y sectores de la política tradicional para evitar nuevas derrotas en el Congreso.

La estrategia de Milei y las tensiones en el Gobierno

La negociación fue encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la participación de Patricia Bullrich. El acuerdo abrió el camino para modificar las reglas electorales a menos de un año de la disputa por la reelección presidencial, en un contexto en el que las concesiones políticas plantean interrogantes sobre la previsibilidad a largo plazo.

Las turbulencias que enfrenta el Gobierno son políticas y económicas, internas y externas. En los últimos días, la liquidación de acciones tecnológicas, la inflación y el aumento de las tasas en Estados Unidos, junto con los conflictos bélicos, golpearon a los mercados. La Argentina sintió el impacto con más fuerza que otros países de la región.

El riesgo país cerró el viernes en 1.070 puntos básicos, tras haber llegado a 402 en julio, mientras que el dólar alcanzó los $1.595 en el Banco Nación, el nivel más alto de la gestión de Milei. Además, la brecha entre el dólar contado con liquidación y el mayorista llegó al 13%, su mayor diferencia desde principios de abril de 2025.

Riesgo país, dólar y señales de desaceleración económica

En privado, Milei busca transmitir tranquilidad y en sus últimas apariciones públicas moderó el tono. También reconoció que los precios no se encuentran en los niveles que había anticipado para esta etapa del año y que la economía crece más lentamente de lo esperado. El Presidente tampoco descartó que el país entre técnicamente en recesión cuando el Indec publique los datos de actividad del segundo trimestre, que se sumarían a un resultado negativo del período anterior.

“Hay que ver si la gente nos entiende y aguanta el esfuerzo”, admiten en oficinas influyentes de la Casa Rosada. La inquietud no se limita a los hogares: también alcanza a los mercados, en un escenario marcado por el aumento de la brecha cambiaria y la suba del riesgo país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la Argentina no tendrá problemas para conseguir dólares. Sin embargo, dejó de repetir una frase que había generado malestar en el Gabinete: “comprá, no te lo pierdas, campeón”. Milei, por su parte, ya no afirma que a los ciudadanos les saldrán dólares “por las orejas”.

Vencimientos de deuda y alianzas electorales

La derrota de Donald Trump representó un shock para el Gobierno, que ve menos probable una asistencia extraordinaria de US$ 20.000 millones por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En enero, el país deberá afrontar un vencimiento de deuda de US$ 4.378 millones, entre capital e intereses. Para 2027, los compromisos ascienden a US$ 24.500 millones.

En ese marco, el acuerdo para suspender las primarias se convirtió en uno de los principales avances políticos del Gobierno desde que Milei sucedió a Alberto Fernández. La Libertad Avanza cerró un entendimiento con los cinco gobernadores radicales y con el PRO de Mauricio Macri, que podría anticipar futuras alianzas electorales.

El oficialismo también dejó atrás el objetivo de pintar de violeta todas las provincias, como había anunciado Karina Milei después del triunfo legislativo del año anterior. La secretaria general se comunicó con Macri y con varios gobernadores para ajustar las condiciones de la negociación y ofrecerles mejores términos a cambio de su respaldo.

Karina Milei y la tregua con Patricia Bullrich

Karina Milei también avaló una tregua con Patricia Bullrich. Días atrás había deslizado que, después de la visita del papa León XIV, podía tomarse una decisión sobre la jefa del bloque oficialista en el Senado, a quien cuestionaba por sus críticas.

Javier Milei aseguró que nunca evaluó echar a Bullrich y la definió como una socia. Esa era la fórmula que ella buscaba: “Socia, no subordinada”. Sin embargo, la tregua entre ambos sectores se mantiene en un equilibrio precario.