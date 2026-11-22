Quince estudios de octubre y noviembre muestran al Presidente al frente o en empate en la mayoría de los escenarios de primera vuelta. En los mano a mano, varias consultoras ubican a Axel Kicillof por encima, mientras Patricia Bullrich aparece como una incógnita.

A casi un año de las elecciones presidenciales de 2027, las consultoras intensificaron sus mediciones de intención de voto. Los 15 estudios difundidos entre octubre y noviembre relevan escenarios de primera vuelta, eventuales balotajes y techos electorales. En conjunto, muestran a Javier Milei competitivo para la primera vuelta, aunque con mayores dificultades en una segunda vuelta.

En los sondeos de primera vuelta, el Presidente lidera o empata en la mayoría de los casos. En octubre, Equipo Mide registró 28% para Milei y 23% para Axel Kicillof con la oferta electoral abierta; sin Patricia Bullrich, la diferencia fue de 37% a 32%. En noviembre, QSocial midió 35% para Milei y 31% para el gobernador bonaerense, luego del empate en 31% que había registrado en septiembre.

Intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027

PoliTech relevó una diferencia ajustada: 32% para Milei y 30,7% para Kicillof. En la medición de CB Global Data, el Presidente obtuvo 27,1%, el gobernador bonaerense 16,5% y el candidato del kirchnerismo 12,1%, un resultado que refleja el peso de la fragmentación peronista. Tendencias fue la única consultora que ubicó a Kicillof por delante: 34% contra 33,8% de Milei.

Los escenarios de balotaje presentan un panorama diferente. Tendencias midió la mayor brecha entre Kicillof y Milei, con 47,4% contra 36,9%: una ventaja de 10,5 puntos que en agosto era de 8,8. QSocial registró 45% para el gobernador y 40% para el Presidente. En septiembre, esa consultora había medido una ventaja de Milei de 42% a 41%, mientras que en febrero le asignaba al mandatario una diferencia de siete puntos.

Balotaje entre Milei y Kicillof: qué muestran las encuestas

Equipo Mide ubicó a Kicillof arriba por 42% a 39%, mientras que Afiches midió 37% contra 35%. Esta última consultora también registró ventajas de Cristina Fernández de Kirchner, por 39% a 36%, y de Sergio Massa, por 38% a 34%, frente a Milei. Reale Dalla Torre relevó 37,2% para Kicillof y 36,2% para el Presidente; al proyectar a los indecisos, el resultado fue de 50,7% a 49,3%, dentro de un empate técnico. La consultora sostuvo que parte de los votantes elige en función del rechazo al rival: Es un voto por descarte.

Otras dos mediciones mostraron resultados distintos. Vozna registró un virtual empate, con 36,3% para Milei y 36,2% para Kicillof. En cambio, CB Global Data ubicó al Presidente por delante, con 43% frente a 40,6%.

Rechazo electoral y techo de voto de los candidatos

El rechazo a Milei es uno de los datos que se repite en los estudios: el porcentaje de personas que afirma que nunca lo votaría alcanza el 59,2% en Zentrix, 58,4% en Tendencias, 58% en QSocial, 54,6% en Reale Dalla Torre y 54% en Equipo Mide. Kicillof también registra niveles altos de rechazo, de entre 50% y 53%, aunque las consultoras le atribuyen un margen de crecimiento mayor.

El director de Zentrix, Claudio Montiel, resumió la diferencia entre los escenarios electorales: Milei hoy es competitivo para una primera vuelta. No es competitivo para un balotaje.

Patricia Bullrich, una incógnita en los sondeos

La ministra Patricia Bullrich presenta resultados dispares según la consultora. CB Global Data la ubica por encima de Kicillof en un eventual balotaje, por 47,3% a 40,1%, mientras que Zentrix le asigna el techo electoral más alto entre los dirigentes medidos, con 48,6%. En contraste, Equipo Mide registra que 58% nunca la votaría y calcula para ella un techo de 36%.

Cuando las encuestas consultan por fuerzas políticas en lugar de candidatos, el peronismo aparece al frente o en empate. Zuban Córdoba mide 41% para ese espacio y 37,8% para La Libertad Avanza, después de una diferencia menor a un punto en septiembre. Analogías registra 31,6% contra 30,9%, y Vozna, 28,6% frente a 28,3%. En un balotaje planteado por Analogías, el 55% elige un cambio de gobierno y el 32,1% opta por la continuidad de Milei. QSocial, por su parte, señala que 26% prefiere una tercera alternativa, una demanda que crece entre los votantes independientes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, La Marquilla mide al peronismo con 45,5% para la gobernación, frente al 27,3% de La Libertad Avanza. Martín Ramírez Tacgorian, codirector de la consultora, advirtió que es una distancia que no se revierte con un buen candidato o una campaña eficaz, sino con un cambio en el clima de opinión.

En la Ciudad de Buenos Aires, el escenario aparece más disputado. Según DC Consultores, Jorge Macri encabeza con 33,8%, seguido por Bullrich, con 27,6%, y Leandro Santoro, con 19,2%. Al comparar fuerzas políticas, La Libertad Avanza obtiene 29,9% y el PRO 28,3%, una diferencia que configura un empate técnico.