Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Dirigentes y exfuncionarios de distintos espacios políticos celebraron la consagración de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Matías Kulfas y Manuela Castañeira estuvieron entre quienes expresaron su alegría en las redes sociales.

La consagración de Boca como campeón de la Copa Sudamericana generó una ola de festejos en las redes sociales. Apenas terminó la final frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, dirigentes y exfuncionarios de distintos espacios políticos compartieron sus mensajes de celebración.

Entre quienes saludaron al equipo estuvieron el expresidente argentino y ex titular del club Mauricio Macri, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici, la dirigente del PRO María Eugenia Vidal y el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Los mensajes de Macri, Vidal y otros dirigentes

Macri, enfrentado políticamente con Juan Román Riquelme, felicitó al entrenador y al plantel, sin mencionar a la dirigencia del club. “Felicitaciones Vasco querido!!! Para vos y para los muchachos. Los jugadores, vos, y todos los hinchas nos merecíamos esta alegría. Vamos Boca!!!”, publicó.

Giudici escribió: “Boca Campeón de la Sudamericana. ¡Por Siempre Boca!”. Vidal, por su parte, se sumó con un festejo breve: “DALE CAMPEEEEOOOOOON”. Kulfas compartió una imagen de Miguel Merentiel y del segundo gol, acompañada por la frase: “Boca campeón sudamericano!!!!!”.

Exfuncionarios y candidatos de Boca también celebraron

El exlegislador porteño Ramiro Marra, reconocido hincha xeneize, siguió el partido a través de X y publicó tras el final: “Gracias Boca, nos hiciste muy feliz. Este equipo se merece ser campeón de todo”.

Andrés Ibarra, exministro de Modernización y candidato a presidente de Boca en 2023, escribió: “CAMPEONES DE PUNTA A PUNTA. Así se juegan las finales. Excelente BOCA QUERIDO”. Acompañó el mensaje con una foto de Leandro Paredes levantando la copa y agregó: “Gracias por esta enorme alegría. Otra vez fuimos locales”.

El exfuncionario Alfonso Prat-Gay también celebró en las redes con un “CAMPEONESSSS” y corazones azules y amarillos.

Mensajes de festejo y una bandera por Malvinas

El diputado nacional del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano definió la victoria como “una alegría” y compartió una imagen de su festejo en su casa, con un sombrero alto y la camiseta de Boca.

Giordano también destacó un gesto del mediocampista Rodrigo Battaglia, quien ingresó en lugar de Santiago Ascacibar. El jugador celebró con una bandera azul que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en letras amarillas, en una imagen que evocó los festejos de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Por su parte, Manuela Castañeira, referente de Nuevo MAS, eligió un mensaje breve para expresar su alegría: “BOOOOOCA”.