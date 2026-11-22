El oficialismo confía en conseguir este jueves la media sanción en Diputados, aunque persiste la desconfianza de mandatarios provinciales por los acuerdos electorales. La discusión también se cruza con el Presupuesto y el impuesto a los sellos.

El Gobierno dio el primer paso para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con apoyo de gobernadores y confía en obtener este jueves la media sanción de la reforma política en Diputados. En el entorno de Diego Santilli sostienen: “Si no, no hubiéramos avanzado con el dictamen”.

La expectativa oficial llega pocos días después de que el oficialismo no lograra reunir quórum para tratar el proyecto sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ese traspié reavivó las diferencias entre Martín Menem y Santiago Caputo.

La suspensión de las PASO y la desconfianza de los gobernadores

El avance sobre las primarias perdió impulso después de que fracasara el regreso de las colectoras, rebautizadas como adhesiones, una herramienta que Eduardo “Lule” Menem y Santilli habían ofrecido meses atrás a gobernadores radicales. El mecanismo, vigente todavía en varias provincias y derogado por el Congreso durante la presidencia de Mauricio Macri, buscaba dar garantías a los aliados de la Casa Rosada para que La Libertad Avanza no los desplazara de lugares competitivos en las listas.

Dirigentes del oficialismo y mandatarios provinciales se atribuyeron inicialmente la idea, pero luego se distanciaron de ella. “Los gobernadores terminaron corriendo por dos titulares en contra de las colectoras”, resumió un integrante de la mesa política. Ante la falta de ese reaseguro, la garantía que ofrece el Gobierno para evitar que Karina Milei y los Menem busquen teñir de violeta los distritos es, según un interlocutor oficial, “Solo la palabra”.

Los ejecutivos provinciales cuestionan que la Casa Rosada incumpla acuerdos, aunque esa desconfianza no impidió que siguieran colaborando en el Congreso. “Vamos a cerrar con todos los gobernadores que podamos”, afirmó uno de los ministros más optimistas de Javier Milei. En contraste, Martín Menem suele plantear: “Es mejor dejarse extorsionar durante tres meses que durante cuatro años”.

Radicales y aliados, ante el armado electoral nacional

Con los gobernadores radicales, Santilli mantuvo reuniones durante la semana. En Santa Fe, el equipo de Maximiliano Pullaro considera conveniente separar la discusión local de la campaña nacional. Las definiciones nacionales se postergaron hasta febrero, cuando se cerrarán las listas para las primarias de abril y las elecciones generales de junio. Con una reforma constitucional en marcha, Pullaro podría convertirse en el primer gobernador reelegido de la historia provincial.

En Santa Fe preferirían evitar una competencia de La Libertad Avanza o que su participación fuera limitada. En el gabinete provincial creen que Romina Diez, referente de Karina Milei en el distrito, no será candidata. Cerca de Pullaro, quien mantiene conversaciones frecuentes con Patricia Bullrich, sostienen que la ayuda de los diputados santafesinos fue clave para evitar la caída del DNU 70, aunque reconocen que el Gobierno incumple acuerdos.

En Mendoza, Alfredo Cornejo enfrenta un escenario complejo pese al acuerdo electoral que selló con La Libertad Avanza en 2025 y a su respaldo a Milei en votaciones legislativas y viajes al exterior. La Casa Rosada impulsa la candidatura a gobernador de Luis Petri, quien dejó la Unión Cívica Radical para incorporarse a LLA. Cornejo recibió a Santilli el jueves en una cumbre minera, ratificó que no cambiará la norma que obliga a desdoblar las elecciones y dijo que no prevé eliminar las primarias provinciales. La situación económica también genera preocupación.

Elecciones provinciales y boleta única

El chaqueño Leandro Zdero, uno de los primeros gobernadores en suspender las PASO, todavía no fijó la fecha de los comicios locales, aunque proyecta realizarlos en septiembre de 2027. El correntino Juan Pablo Valdés, elegido en 2025, no tiene esa limitación. Por su parte, el jujeño Carlos Sadir afirmó en televisión que suspender las primarias podría complicar la organización del peronismo y también se sumó a los gobernadores que desdoblaron las elecciones.

Son pocos los distritos que todavía no separaron su calendario electoral del nacional. Para atraerlos, el Gobierno incluyó en la reforma política la posibilidad de incorporar categorías provinciales a la boleta única, siempre que cada jurisdicción adhiera. Entre los mandatarios que la Casa Rosada busca convencer está el entrerriano Rogelio Frigerio, quien debe enfrentar a un peronismo competitivo, aunque también adelantaría los comicios. Una situación similar se presenta en San Juan. San Luis ya anticipó sus elecciones, pese a la buena relación entre Claudio Poggi y el Gobierno nacional.

Hasta el momento, solo Catamarca confirmó que votará el mismo día que las elecciones nacionales. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires también podrían coincidir, mientras Jorge Macri dio señales favorables a un posible acuerdo. En ambos distritos, el peronismo busca preservar las primarias locales.

El impuesto a los sellos se suma a la discusión

El debate electoral se cruza con la negociación por el Presupuesto. El viernes, cuando el riesgo país superó los mil puntos, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que propuso a sus pares provinciales, en el Consejo Federal de Inversiones, avanzar en la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa ya había sido anticipada por el funcionario.

“Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran”, escribió Caputo en X. Semanas antes, el gobernador cordobés Martín Llaryora había cuestionado la intención del ministro de eliminar ese impuesto sin avanzar con una reforma.