Distintos relevamientos nacionales ubican el trabajo y los ingresos entre los problemas que más afectan la vida cotidiana. En promedio, seis de cada diez personas evalúan negativamente la situación actual y solo tres de cada diez son optimistas sobre el próximo año.

Los salarios y el empleo desplazaron a la inflación como principales inquietudes económicas para una parte importante de la población, según una serie de encuestas nacionales difundidas en las últimas semanas. Los estudios reflejan dificultades para llegar a fin de mes y preocupación por la posibilidad de perder el trabajo.

Un relevamiento de Aresco, la consultora dirigida por Federico Aurelio, ubicó al frente de los problemas que más afectan la vida cotidiana a las dificultades laborales o de la actividad económica, con 41%. Detrás quedaron la inseguridad, con 19%, y la inflación, con 16%.

La economía cotidiana concentra las preocupaciones

El informe de Aresco también advirtió sobre el vínculo entre la evolución de los precios y los ingresos. En octubre, planteó: “La baja de la inflación no se siente como mejora si el ingreso no acompaña”. En marzo, había señalado que “la percepción de traición al mandato anti-casta erosiona el núcleo ideológico del votante original”, mientras que en julio sostuvo: “no alcanza con ser distinto, hay que demostrarlo”.

La inflación había sido la principal preocupación hasta la llegada de Javier Milei al Gobierno. Aunque ahora queda fuera de los primeros puestos en varios estudios, la economía sigue en el centro de las inquietudes: el foco se trasladó a los ingresos y el trabajo.

El panorama se repite en relevamientos de distintas consultoras y organizaciones, entre ellas Aresco, Synopsis, Equipo Mide, RDT Consultores, QSocial, Atlas Intel, D'Alessio IROL-Berensztein, Tendencias, DC, Poli Tech y la Universidad de San Andrés.

Pesimismo sobre el presente y cautela hacia el futuro

En sus mediciones periódicas, las consultoras suelen consultar cómo evalúa la gente la situación actual frente al año anterior y qué espera para el año siguiente. El balance conjunto es desfavorable: en promedio, el 60% afirma que está mal o peor que el año pasado, mientras que el 30% cree que estará bien o mejor el próximo año.

La preocupación alcanza al Gobierno nacional. Milei se burló de quienes hablan de personas que no llegan a fin de mes, aunque luego reconoció que existen “privaciones”. También descartó impulsar el consumo mediante un “Plan platita”.

En materia de expectativas económicas, el ministro Luis Caputo había anticipado en abril que se acercaban los mejores 18 o 20 meses para la economía. Esa mejora no se concretó en el plazo planteado y, posteriormente, tanto el Presidente como el ministro desplazaron sus expectativas hacia un horizonte condicionado a una eventual reelección de Milei.

Falta de trabajo y bajos ingresos, al tope de varios sondeos

Los resultados de otras encuestas refuerzan la centralidad del empleo y los salarios. En el último estudio de la Universidad de San Andrés, que permitía elegir más de una opción, la falta de trabajo obtuvo 41% y los bajos salarios, 36%. En Poli Tech, los bajos sueldos alcanzaron el 51,3%.

En la medición de D'Alessio IROL-Berensztein, la incertidumbre económica y la preocupación por que los ingresos no alcancen empataron en 60%. Proyección ubicó los bajos ingresos personales o familiares en primer lugar, con 51,9%. Por su parte, Pulso Research registró el desempleo o la falta de trabajo como principal problema, con 20,7%, mientras que los bajos salarios o el costo de vida marcaron 10,8%.

Al desglosar las respuestas por afinidad política o voto en 2023, las demandas económicas aparecen con mayor fuerza entre los electores opositores. A la vez, alrededor de 30% conforma un núcleo oficialista que mantiene su respaldo al modelo.

La mayoría prioriza la reactivación y el empleo

Pese al aumento de las críticas, la gestión económica continúa entre las áreas mejor evaluadas del Gobierno. Algunos resultados sugieren que una parte de la población no reclama necesariamente un cambio completo de rumbo, sino una modificación de las prioridades.

QSocial consultó qué preferirían para los próximos dos años. Un 75% eligió que haya reactivación y más trabajo, aunque suba la inflación, frente al 17% que optó por que los precios sigan bajando aunque no haya reactivación. El 7% respondió que no sabía o no contestó.

En una consulta de Analogías, el 57,7% priorizó los salarios y el empleo, mientras que el 34,3% eligió la estabilidad de precios. Un 8% no supo responder.

Endeudamiento familiar y dificultades para llegar a fin de mes

Las encuestas también indagaron sobre los gastos mensuales y la capacidad de los hogares para cubrirlos. En un estudio de la Universidad de San Andrés, el 20% dijo que sus ingresos no alcanzan y que debe usar ahorros o recortar gastos. Otro 18% afirmó que tuvo que endeudarse para afrontar sus necesidades.

En una consulta de Tendencias sobre la situación económica de los hogares, el 40,1% respondió que no llega a fin de mes y el 21,1% señaló que, para llegar, necesita recurrir a otras alternativas.