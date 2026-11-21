La querella de Guillermo Tofoni solicitó ampliar el exhorto a Estados Unidos para obtener registros de cinco empresas, además de TourProdEnter. La investigación busca reconstruir el destino de fondos vinculados con contratos internacionales de la Selección.

El empresario Guillermo Tofoni pidió a la jueza de instrucción Paula Petazzi y a la fiscal Silvana Russi que amplíen el exhorto a Estados Unidos para investigar cuentas de cinco empresas señaladas como agentes de cobro de la AFA. La medida apunta a reconstruir movimientos vinculados con unos 300 millones de dólares de ingresos de la marca de la Selección.

El planteo se presentó después de que la Corte Suprema resolviera que la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quedara en manos del juez federal Daniel Rafecas. El expediente había estado a cargo del juez de Zárate-Campana Adrián González Charvay.

Las empresas cuyas cuentas busca rastrear la querella

Además de TourProdEnter, la presentación solicita información sobre Global FC LLC, CAE Services LLC, Star Rights Limited, Moon Euro Management LLC y World Sports Solutions LLC. El abogado de Tofoni, Alberto Julio Baños, también pidió que se rechace el planteo de la defensa de Javier Faroni para frenar el trámite del exhorto.

TourProdEnter, firma vinculada a Faroni y a su esposa, Érica Gillette, fue contratada en diciembre de 2021 para recaudar fondos de contratos internacionales de la AFA. Según la información incluida en la causa, el acuerdo con la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia se extendió hasta 2030.

Tofoni había tenido un contrato para organizar partidos de la Selección hasta 2011. Luego, Tapia y Toviggino designaron a TourProdEnter como agente de cobro en el exterior. La causa busca establecer el destino de los fondos administrados por esa empresa y las otras sociedades mencionadas.

La disputa por los extractos bancarios de la AFA

La fiscal Russi solicitó la cooperación de Estados Unidos el 28 de septiembre y Petazzi autorizó la medida el 6 de noviembre. De acuerdo con el escrito, la fiscal consideró que el exhorto era el mecanismo formal para incorporar documentación bancaria y societaria que Tofoni había obtenido mediante un procedimiento judicial en Estados Unidos.

La defensa de Faroni cuestionó la incorporación de esos extractos y pidió que se cite a Tofoni para que aporte la documentación del procedimiento y manifieste si reconoce su autenticidad. Baños sostuvo que los registros funcionan como “una hoja de ruta” y reclamó que “se urja la tramitación del exhorto ordenado” mientras se analiza el planteo de nulidad.

Entre las cuentas detalladas figura una de Global FC LLC en Chase Bank, en Miami, y otra de TourProdEnter en Citibank, en Nueva York. Según Baños, la AFA informaba esas cuentas a sus contratantes. Global FC fue constituida en Wyoming y, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, habría intervenido en operaciones relacionadas con unos 5,8 millones de dólares de ingresos de la entidad. En la firma figuraba como responsable Andrés Scornik, exasesor comercial de la AFA.

Transferencias y cuentas en Estados Unidos y Europa

La querella también pidió rastrear una cuenta de CAE Services LLC en Bank of America, en Nueva York. Según un contrato adjuntado a la presentación, esa sociedad debía cobrar el 30 por ciento de un patrocinio y TourProdEnter, el 70 por ciento restante. El escrito menciona además una transferencia de 9.000 dólares de Global FC a CAE Services en agosto de 2025. Ambas compañías compartían agente registrado y domicilio en Sheridan, Wyoming.

Para Star Rights Limited, registrada en Malta, se solicitó información sobre una cuenta en UBS de Zúrich. La querella señaló que la AFA indicó a Genius Sports Technologies que depositara allí pagos que antes había instruido enviar a TourProdEnter. El 29 de agosto de 2024, Star Rights transfirió 676.721 dólares a Global FC en tres operaciones y 2.854.192 dólares a una cuenta de TourProdEnter en PNC Bank, según la documentación incorporada al expediente.

El pedido incluye una cuenta de Moon Euro Management LLC, registrada en Dubái, en Grove Bank and Trust de Miami, y otra de World Sports Solutions LLC en Amerant Bank, en Coral Gables. También se consignó una transferencia de la AFA a TourProdEnter por 1.120.000 dólares, realizada el 23 de marzo de 2023 desde la Argentina hacia Synovus Bank, en Alabama, según constancias del Banco Credicoop citadas en el escrito.

Allanamientos y medidas solicitadas en la causa

La querella pidió nuevos allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte, Ezeiza y Pilar para buscar contratos de designación de agentes de cobro, facturas y registros bancarios. También solicitó extender a las cuentas de las cinco sociedades los embargos reclamados, ante la posibilidad de que se intente ocultar dinero tras la venta del club Perugia.

Baños pidió incorporar documentación secuestrada en otras causas y agregar puntos al peritaje contable sobre los balances de la AFA. El expediente quedó a cargo de Petazzi y Russi tras el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre, que rechazó el pedido de González Charvay para concentrar todas las causas en el juzgado de Zárate-Campana.

En otra investigación relacionada, Petazzi solicitó recursos administrativos a la Corte para avanzar con una pesquisa de alcance nacional e internacional sobre la causa de la mansión de Pilar.