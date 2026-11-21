La Legislatura aprobó la designación de Grisel Mabel Insfrán como jueza del máximo tribunal provincial, por 22 votos a favor y 7 en contra. La decisión generó críticas de dirigentes opositores, mientras la Corte Suprema debe resolver un planteo sobre la reelección del gobernador.

La Legislatura de Formosa aprobó sobre tablas, con 22 votos a favor y 7 en contra, la designación de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, como jueza del Superior Tribunal de Justicia, la máxima autoridad judicial de la provincia.

La nueva ministra del tribunal es abogada y desde 2019 se desempeñaba como secretaria Legal y Técnica de la gobernación. Además, el año pasado fue elegida convencional constituyente para la reforma de la Constitución provincial impulsada por el mandatario.

Insfrán gobierna Formosa desde 1995. Su hermano y su hija también ocupan bancas legislativas. La designación de su sobrina completa la quinta vacante del Superior Tribunal, que preside Claudia María Fernández y está integrado además por Ariel Coll, Guillermo Alucin y Marcos Quinteros.

Críticas opositoras por la designación en la Justicia de Formosa

Dirigentes de la oposición cuestionaron el parentesco de la nueva jueza con el gobernador y el tratamiento exprés de su nombramiento. La opositora Gabriela Neme afirmó: "Gildo se blinda, se le viene la noche. Sí, su sobrina. En el máximo tribunal de la provincia que él gobierna. Gildo, después de treinta años en el poder, ¿tanto miedo te da una Justicia independiente? Para mí, es una maniobra de cagón. La Justicia es de los formoseños. Y la vamos a recuperar cuando hagamos a Formosa grande otra vez".

La diputada radical Agostina Villagi también cuestionó que la aprobación se realizara sobre tablas. "La verdad que en Formosa la realidad supera a la ficción, nunca creí que podían llevar al Poder Judicial de la provincia todavía más abajo, designando a una persona que tiene lazos de consanguinidad con el gobernador. Fue sobre tablas, y a las apuradas, queriendo justificar lo injustificable. El STJ debe estar integrado por gente que muestre cabalmente ser independiente de las presiones de la política", expresó.

Villagi aclaró que su crítica no estaba dirigida a la formación profesional de la nueva integrante del tribunal y sostuvo: "No la juzgo como profesional, seguramente estará bien formada, pero no puedo dejar de decir que todo en Formosa queda en familia".

El reclamo ante la Corte Suprema por la reelección de Insfrán

El senador nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, calificó la designación como un "atropello institucional". También cuestionó al senador formoseño José Mayans, presidente del bloque peronista: "Legislatura de Formosa acaba de designar sobre tablas a Grisel Insfrán, sobrina del gobernador ilegítimo, como integrante del Superior Tribunal de Justicia. Después Mayans se llena la boca hablando de institucionalidad".

En un video de 39 segundos, Paoltroni calificó de sorpresiva la decisión y agregó: "Aquí llora institucionalidad, los hipócritas y los tramposos de siempre. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia pronto saque el fallo y que restablezca en Formosa el sistema republicano".

En 2024, la Corte Suprema declaró que le corresponde intervenir en forma originaria en la acción presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño contra la Provincia de Formosa. El planteo cuestiona la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial, que habilitaría una nueva candidatura de Insfrán en 2027. El gobierno formoseño tiene nueve días para responder el planteo.

En ese contexto, Insfrán convocó a una convención constituyente que reformó la Constitución y eliminó la reelección indefinida. Sin embargo, la modificación también lo habilita a competir una vez más, ya que considera el período 2023-2027 como su primer mandato.