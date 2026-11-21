El Ejecutivo prevé incluir el ARTI, firmado con Estados Unidos el 5 de febrero, en las sesiones extraordinarias. La ratificación requiere el respaldo de ambas cámaras y todavía no tiene los votos asegurados.

El Gobierno planea sumar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para diciembre. La intención, transmitida a legisladores oficialistas y opositores tras una reunión de la Mesa Política encabezada por Karina Milei, apunta a avanzar con la ratificación del entendimiento firmado el 5 de febrero.

Sin embargo, el resultado legislativo no está garantizado. En medio de una agenda política atravesada por el debate sobre la suspensión temporal de las PASO y las colectoras, además de la tensión económica por las subas del riesgo país y del dólar, hasta el viernes el Ejecutivo no había enviado el texto, ni siquiera a sus aliados parlamentarios.

Presiones de Estados Unidos y gestiones por el ARTI

Funcionarios del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, junto con el embajador Peter Lamelas, presionaron para acelerar la ratificación. Desde la Cancillería argentina, en tanto, se les plantearon las dificultades para conseguirla.

Los hermanos Javier y Karina Milei buscan mostrar avances en torno al acuerdo antes del próximo viaje presidencial a Estados Unidos. El mandatario tiene previsto asistir en diciembre a la cumbre de líderes del Grupo de los 20, que se realizará el 14 y 15 de ese mes en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida. Será su vigésimo viaje al país.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, quedó debilitado tras las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y del Senado, su administración continúa trabajando para que se apruebe el ARTI. Algunos de los reclamos incluidos en el entendimiento, además, coinciden con planteos que anteriores gobiernos y legisladores demócratas habían formulado a la Argentina.

Qué compromisos establece el acuerdo comercial

El pacto prevé que Estados Unidos elimine aranceles para 1.675 productos argentinos. Según la Cancillería, esa medida permitiría recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. A cambio, la Argentina asumió compromisos más amplios, entre ellos el desarme de licencias de importación y del impuesto estadístico, el reconocimiento de autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), la apertura de sectores vinculados con minerales críticos y cambios en materia de propiedad intelectual.

El ARTI recibió críticas por la diferencia entre las obligaciones asumidas por la Argentina y las de Estados Unidos. Al mismo tiempo, sus impulsores sostienen que puede promover la modernización y la apertura internacional de sectores que, según esa perspectiva, están atrasados o dominados por otros actores.

Para avanzar, el Gobierno necesita también el apoyo de los gobernadores. Varios están interesados en el acuerdo por la reorientación de la economía hacia la energía, la minería y el agro. En el sector privado advierten que las extraordinarias de diciembre podrían ser la última oportunidad concreta para aprobarlo antes de que el calendario electoral de 2027 complique la actividad del Congreso.

Resistencias políticas y vínculos con China y el Mercosur

La ratificación requiere la aprobación de ambas cámaras y enfrenta resistencias de la oposición y de algunos aliados del oficialismo. Entre los cuestionamientos, analistas advierten que las disposiciones destinadas a condicionar los vínculos argentinos con China en distintos sectores podrían entrar en tensión con otros compromisos, en particular los del Mercosur y los acuerdos suscriptos por ese bloque con la Unión Europea.

Ante la falta de votos asegurados, el Ejecutivo avanzó con una estrategia de implementación fragmentada: combinó facultades propias con votaciones legislativas puntuales antes de presentar el texto completo. En ese marco, el Senado aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), al que adhieren 160 países y que busca proteger la propiedad intelectual y la innovación.

La Argentina llevaba décadas de debate entre laboratorios nacionales e internacionales sobre el PCT. Estados Unidos había incluido la adhesión al tratado entre sus reclamos al país durante años.

El protocolo adicional y los pasos previos a la ratificación

A mediados de octubre, el canciller Pablo Quirno firmó en Washington un protocolo adicional al ARTI junto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con quien había suscripto el acuerdo original. En ese documento, Estados Unidos reafirmó el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos, según los términos acordados, y reconoció el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina.

El protocolo no constituyó un nuevo acuerdo comercial, sino una modificación del entendimiento firmado el 5 de febrero. La iniciativa buscó adecuarlo al escenario jurídico y arancelario estadounidense, luego de que la Corte Suprema bloqueara aumentos arancelarios de Trump, aunque otras subas siguieron vigentes. El Gobierno considera que ese ajuste puede facilitar la aprobación parlamentaria.

“Hemos hecho un montón de pasos intermedios que necesitábamos”, dijo Quirno durante una charla pública con Santiago Carregal, expresidente del estudio Marval O'Farrell Mairal.

El canciller mencionó entre esos avances la aprobación del PCT y la Ley de Glaciares, que, según explicó, apunta a “permitir darle horizonte a las inversiones en minería”.