Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m. · 2 min de lectura

La designación se concretó tras negociaciones entre La Cámpora y el sector del gobernador. Kicillof y Máximo Kirchner consolidan su presencia en la conducción del partido.

El diputado nacional Máximo Kirchner asumió este sábado 21 de noviembre como presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, luego de un acuerdo político entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

La designación se concretó durante una asamblea realizada en la sede partidaria de La Plata, con una modalidad mixta que permitió la participación presencial y virtual de representantes del peronismo de distintos municipios bonaerenses.

El encuentro comenzó a las 10 de la mañana y contó con la participación virtual de 912 congresales. La reunión duró aproximadamente diez minutos y estuvo encabezada inicialmente por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien propuso la candidatura de Máximo Kirchner y la sometió a votación.

Un acuerdo en medio de las diferencias internas

La llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del Congreso partidario se produjo después de varias semanas de negociaciones entre los sectores vinculados a La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof.

Aunque ambos espacios mantienen diferencias políticas y estratégicas, lograron alcanzar un entendimiento para distribuir los principales cargos de conducción del justicialismo bonaerense.

Un dato que llamó la atención fue la ausencia de Kicillof durante la asamblea. El mandatario provincial no participó del encuentro, aunque dirigentes cercanos a su espacio ocuparon lugares importantes dentro de la nueva estructura partidaria.

Cómo quedó conformada la nueva conducción

Las cuatro vicepresidencias del Congreso fueron distribuidas entre distintos referentes del peronismo provincial.

La primera quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; la segunda fue asignada al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la tercera a Cristina Álvarez Rodríguez; y la cuarta al intendente de Pilar, Federico Achával.

Por su parte, Jorge Ferraresi asumió como secretario general, mientras que Gastón Granados fue designado prosecretario general.

También se definieron representantes ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Entre los dirigentes elegidos se encuentran Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y la vicegobernadora Verónica Magario.

El peronismo comienza a ordenar sus estructuras para 2027

La renovación de autoridades se produce en un momento importante para el Partido Justicialista, que busca reorganizar sus estructuras internas de cara a las elecciones legislativas de 2027.

El Congreso partidario constituye uno de los principales órganos de decisión del justicialismo bonaerense y tiene entre sus responsabilidades aprobar plataformas políticas, autorizar alianzas electorales y establecer lineamientos institucionales.

Con Kicillof al frente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner como presidente del Congreso, los dos sectores consolidan su presencia en la conducción del partido.

Sin embargo, el acuerdo institucional no significa necesariamente que hayan desaparecido las diferencias políticas entre ambos espacios.

La reorganización abre una nueva etapa para el peronismo bonaerense, que deberá definir sus estrategias electorales y resolver cómo articular las distintas corrientes internas frente a los desafíos políticos de 2027.

Información contrastada con publicaciones del 21 de noviembre de 2026. Infobae +2