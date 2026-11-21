La disputa por las candidaturas y el control de los espacios políticos se intensifica mientras la crisis económica suma presión. Kicillof busca posicionarse, Karina Milei gana exposición y Patricia Bullrich enfrenta reveses en el Senado.

La carrera hacia las elecciones de 2027 ya agita tanto al oficialismo como a la oposición, aunque todavía no hay reglas claras para la competencia, en medio del debate por la Reforma Electoral. La volatilidad económica, la brecha cambiaria y el Riesgo País también atraviesan las disputas internas y la discusión por las candidaturas.

Kicillof busca afirmarse en la interna del peronismo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el gobernador Axel Kicillof no fue invitado a un encuentro en San Fernando, donde participaron sectores vinculados a Sergio Massa, referentes del peronismo federal y La Cámpora. La reunión fue leída como una señal de aislamiento del mandatario bonaerense ante una eventual candidatura presidencial. Bianco, sin embargo, destacó el diálogo entre dirigentes de distintos sectores.

El funcionario también manifestó que trabaja «desde hace tiempo» para que Kicillof sea candidato a presidente y descartó que un pacto pueda bloquear esa posibilidad: «no hay ninguna chance». Si el año próximo no se realizan las PASO, planteó dos alternativas para definir las candidaturas: una interna o un acuerdo.

El Frente Grande ofrece un sello para una eventual candidatura

El intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande, Mario Secco, puso el partido a disposición para que Kicillof pueda competir por fuera del PJ. Según las cifras que presentó Secco, la fuerza es la cuarta del país en cantidad de afiliados, detrás del PJ, la UCR y el PRO.

La propuesta tiene antecedentes: en 2025, más del 70 por ciento de los congresales del Frente Grande bonaerense aprobó una alianza con los partidos del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof. Secco también impulsa a escala nacional la candidatura del gobernador y recordó que, en 2017, el Frente Grande fue una de las columnas de Unidad Ciudadana, el espacio con el que Cristina Fernández de Kirchner compitió tras romper con el PJ.

La posibilidad de contar con un sello propio no supone necesariamente una ruptura. Podría servir como respaldo si hay una interna y el PJ no habilita a Kicillof, o como herramienta de negociación en caso de un acuerdo para definir la fórmula.

Qué muestran las encuestas sobre Kicillof, Milei y Bullrich

Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA consultó a 2.098 personas de todo el país entre el 19 y el 26 de octubre. Ante un balotaje hipotético entre Javier Milei y Kicillof, el 69 por ciento de quienes votaron al Presidente en 2023 dijo que volvería a elegirlo; el 11,1 por ciento optaría por el gobernador y el 18 por ciento votaría en blanco o no concurriría.

De acuerdo con el sondeo, Kicillof conservaría o atraería al 89 por ciento de los votantes de Massa. La medición también registró que el gobernador podría captar votos de Milei. Ante la consulta sobre quién sería el presidente ideal, Kicillof obtuvo el 31,9 por ciento, Milei el 30,7 y Patricia Bullrich el 29,9.

La cercanía entre Bullrich y Milei inquieta a sectores petroleros y mineros que respaldan la reelección del Presidente. En cambio, genera expectativas entre referentes del empresariado que promueven un «mileísmo sin Milei» con Bullrich al frente.

Karina Milei aumenta su exposición pública

El crecimiento de Bullrich en las mediciones coincidió con una mayor presencia pública de Karina Milei, quien durante los últimos tres años había operado principalmente fuera de escena. La secretaria general de la Presidencia abrió en X la cuenta oficial de su área y modificó la imagen de su perfil personal. Su primera actividad difundida fue un viaje a Corrientes junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para seguir la respuesta ante el fenómeno de El Niño.

En el entorno de Karina Milei negaron que los cambios respondan a una candidatura o a la búsqueda de fueros. «Es una pelotudez», afirmó un funcionario que trabaja en la estrategia de imagen de la secretaria. La interpretación fue distinta en el equipo del asesor Santiago Caputo, que lanzó cuestionamientos contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Karina Milei.

La interna oficialista también se juega en el Senado

El sector de Caputo responsabilizó a Menem por el traspié de la Ley de Soberanía Nacional, una iniciativa que el asesor impulsó para transferir más recursos al área de inteligencia que conduce y busca ampliar. La campaña contra el diputado incluyó mensajes islamofóbicos y ataques personales, después de que Menem cuestionara a Bullrich por la demora en el tratamiento de la Reforma Electoral.

La secuencia de disputas internas, junto con el deterioro de la economía real, coincidió con una suba de la brecha cambiaria y del Riesgo País, que cerró la semana en 1.038 puntos básicos.

El enfrentamiento entre Karina Milei y Bullrich también se expresó en el Senado. Por decisión de la secretaria general, la jefa del bloque propuso a Nadia Márquez para integrar el Consejo de la Magistratura. No prosperaron las candidaturas de Luis Juez y María Belén Montes de Oca. La banca de La Libertad Avanza quedó para Márquez, mientras que el PJ se convirtió en la primera fuerza, con dos lugares.

En la Comisión de Acuerdos, tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, Bullrich respaldó a Juez, que no reunía consenso. Los aliados bloquearon a Márquez y la presidencia quedó en manos de Enzo Fullone, senador cercano a Lule Menem y al sector de Karina Milei.

El Senado debate la ley de ludopatía

Ese mismo jueves, el PJ encabezado por José Mayans impulsó el debate de la ley de ludopatía. La iniciativa había sido aprobada por Diputados en 2024 con 139 votos y perdería estado parlamentario si el Senado no la sanciona antes del 1 de marzo.