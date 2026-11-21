Javier Milei quedó tercero en el ranking de imagen positiva de los principales dirigentes del país, de acuerdo con la última encuesta nacional de Giacobbe. El Presidente obtuvo un 34,9% de valoración favorable, por detrás de la senadora Patricia Bullrich y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes comparten el primer puesto.
El relevamiento también ubicó a Milei al frente en imagen negativa entre los tres dirigentes: el rechazo hacia el mandatario llegó al 56,8%. La cifra supera el 53,5% registrado por Kicillof y el 51,1% de Bullrich.
La imagen de Milei y la evolución de su valoración
La serie histórica incluida en el informe muestra que la imagen positiva del Presidente alcanzó un máximo de 58,7% en mayo de 2024. Desde entonces, la tendencia descendió hasta el 34,9% consignado en la medición actual.
El estudio se conoce en un contexto de dificultades económicas y políticas para el Gobierno de La Libertad Avanza. Entre los principales dirigentes evaluados, solo Mauricio Macri, con un 58,9% de imagen negativa, y Máximo Kirchner, con un 60,7%, superan el nivel de rechazo de Milei.
Imagen negativa de Cristina Kirchner, Massa y Villarruel
Otros referentes políticos también presentan niveles altos de valoración negativa. La expresidenta Cristina Kirchner registra un 56,1% de rechazo y un 26,6% de imagen positiva; Sergio Massa, un 54% y un 21,8%, respectivamente.
La vicepresidenta Victoria Villarruel alcanza un 51,7% de imagen negativa y un 16,3% de positiva, según los datos difundidos por la consultora.
Las formas del liberalismo, bajo la lupa de la encuesta
El relevamiento preguntó además por la percepción de las ideas liberales y las formas de quienes las representan. Un 48,4% respondió que no le gustan ni las ideas ni las formas. En tanto, el 13,9% dijo que comparte las ideas liberales, pero no sus formas.
En sentido contrario, el 25,8% afirmó que le gustan tanto las ideas como las formas, mientras que el 5,9% señaló que no comparte las ideas, pero sí las formas. El 6% restante no supo o no contestó.
En relación con la manera de comunicarse del Presidente, que suele incluir improperios, insultos y ofensas hacia quienes piensan distinto, el estudio indicó que el 62,3% de los encuestados desaprueba esa faceta.
Ficha técnica de la encuesta de Giacobbe
El trabajo se realizó entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país. Las encuestas se hicieron mediante dispositivos móviles y la consultora informó un margen de error de más o menos 2%.