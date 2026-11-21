Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El Presidente registró un 34,9% de valoración positiva y un 56,8% de negativa, según un relevamiento de Giacobbe. Axel Kicillof y Patricia Bullrich comparten el primer lugar, mientras que el estudio también midió la percepción sobre las ideas y las formas del liberalismo.

Javier Milei quedó tercero en el ranking de imagen positiva de los principales dirigentes del país, de acuerdo con la última encuesta nacional de Giacobbe. El Presidente obtuvo un 34,9% de valoración favorable, por detrás de la senadora Patricia Bullrich y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes comparten el primer puesto.

El relevamiento también ubicó a Milei al frente en imagen negativa entre los tres dirigentes: el rechazo hacia el mandatario llegó al 56,8%. La cifra supera el 53,5% registrado por Kicillof y el 51,1% de Bullrich.

La imagen de Milei y la evolución de su valoración

La serie histórica incluida en el informe muestra que la imagen positiva del Presidente alcanzó un máximo de 58,7% en mayo de 2024. Desde entonces, la tendencia descendió hasta el 34,9% consignado en la medición actual.

El estudio se conoce en un contexto de dificultades económicas y políticas para el Gobierno de La Libertad Avanza. Entre los principales dirigentes evaluados, solo Mauricio Macri, con un 58,9% de imagen negativa, y Máximo Kirchner, con un 60,7%, superan el nivel de rechazo de Milei.

Imagen negativa de Cristina Kirchner, Massa y Villarruel

Otros referentes políticos también presentan niveles altos de valoración negativa. La expresidenta Cristina Kirchner registra un 56,1% de rechazo y un 26,6% de imagen positiva; Sergio Massa, un 54% y un 21,8%, respectivamente.

La vicepresidenta Victoria Villarruel alcanza un 51,7% de imagen negativa y un 16,3% de positiva, según los datos difundidos por la consultora.

Las formas del liberalismo, bajo la lupa de la encuesta

El relevamiento preguntó además por la percepción de las ideas liberales y las formas de quienes las representan. Un 48,4% respondió que no le gustan ni las ideas ni las formas. En tanto, el 13,9% dijo que comparte las ideas liberales, pero no sus formas.

En sentido contrario, el 25,8% afirmó que le gustan tanto las ideas como las formas, mientras que el 5,9% señaló que no comparte las ideas, pero sí las formas. El 6% restante no supo o no contestó.

En relación con la manera de comunicarse del Presidente, que suele incluir improperios, insultos y ofensas hacia quienes piensan distinto, el estudio indicó que el 62,3% de los encuestados desaprueba esa faceta.

Ficha técnica de la encuesta de Giacobbe

El trabajo se realizó entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país. Las encuestas se hicieron mediante dispositivos móviles y la consultora informó un margen de error de más o menos 2%.