Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El argentino marcó 1:35.198 con su Alpine en la última práctica libre, disputada con pista seca. Quedó por delante de Max Verstappen, Lewis Hamilton y su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto finalizó quinto en la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en la única sesión completamente seca antes de la clasificación. El piloto argentino registró un tiempo de 1:35.198 con su Alpine y quedó a 1,157 segundos del más rápido, George Russell.

El pilarense completó 29 vueltas y superó a figuras como Max Verstappen y Lewis Hamilton. También terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupó el noveno puesto con un registro de 1:35.443.

Mercedes lideró la práctica libre 3 en Las Vegas

Mercedes dominó la tanda con un doblete: Russell fue primero con 1:34.041 y Kimi Antonelli terminó segundo, a 0,911 segundos. Lando Norris, de McLaren, completó los tres primeros lugares, mientras Charles Leclerc quedó cuarto, apenas por delante de Colapinto.

Durante la sesión también hubo un roce en la recta entre Russell y Verstappen. El neerlandés cerró la práctica en el sexto puesto, seguido por Liam Lawson; Hamilton fue octavo y Gasly, noveno.

Los diez primeros de la práctica 3 del GP de Las Vegas

La clasificación de la última práctica libre quedó encabezada por Russell, Antonelli y Norris. Colapinto ocupó el quinto lugar, entre Leclerc y Verstappen.

George Russell (Mercedes): 1:34.041, 30 vueltas. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:34.952, 29 vueltas. Lando Norris (McLaren): 1:35.015, 28 vueltas. Charles Leclerc (Ferrari): 1:35.191, 31 vueltas. Franco Colapinto (Alpine): 1:35.198, 29 vueltas. Max Verstappen (Red Bull): 1:35.350, 24 vueltas. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.402, 31 vueltas. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:35.434, 30 vueltas. Pierre Gasly (Alpine): 1:35.443, 30 vueltas. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:35.450, 32 vueltas.

La evolución de Colapinto tras las prácticas con lluvia

El resultado en pista seca confirmó la evolución que Colapinto había mostrado en los ensayos previos, condicionados por el clima en Nevada. La primera práctica no tuvo registros, ya que la lluvia intensa mantuvo a los autos en los boxes.

En la segunda sesión, con el trazado todavía húmedo, los Alpine salieron durante los últimos 25 minutos. Colapinto llegó rápidamente al noveno puesto con un tiempo de 1:49.229, mientras Gasly se ubicó segundo.

El objetivo de Alpine para la clasificación

El circuito urbano de Las Vegas tiene 6,201 kilómetros y 17 curvas. La velocidad punta y la temperatura de los neumáticos son factores determinantes en el trazado, donde el quinto puesto de Colapinto en la PL3 deja a Alpine con expectativas de pelear por un lugar en la Q3 y una posición competitiva en la grilla de largada.