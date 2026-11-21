En una jornada de fuerte tensión financiera, sectores del oficialismo y aliados reclamaron modificaciones urgentes en el equipo y el plan económico. El mercado observa las necesidades de financiamiento para el año próximo y crece la disputa interna por la estrategia política.

En medio de una jornada de fuerte tensión en los mercados, dentro del Gobierno reclamaron a Javier Milei cambios urgentes en el gabinete económico para evitar un revés electoral. Los pedidos se producen mientras crecen los pases de factura por la situación del programa libertario.

Según estimaciones del mercado, al Gobierno todavía le faltarían alrededor de 14.000 millones de dólares para cubrir los vencimientos del año próximo. A la vez, inversores y analistas observan con preocupación la marcha del plan económico.

Riesgo país y reclamos por el rumbo económico

En una jornada en la que el riesgo país ingresó en zona de default, el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó bajo presión para mostrar acuerdos políticos que ayuden a tranquilizar a los mercados. En ese contexto, desde su entorno difundieron que estaría cerrada una fórmula presidencial para 2027, con Milei y Patricia Bullrich como candidata a vicepresidenta.

Bullrich rechaza esa posibilidad y, si se presenta en las próximas elecciones, sostiene que será para competir por la Presidencia. También se niega a aceptar un cargo en el Poder Ejecutivo y reclama cambios en el plan económico. Desde su entorno advirtieron: "Si no cambian algo esto se hunde".

La suspensión de las PASO y el Presupuesto

Para intentar llevar previsibilidad al mercado, el Gobierno aceleró en las últimas semanas el tratamiento en el Congreso de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La obtención de un dictamen de mayoría en el Senado fue celebrada por el oficialismo, aunque no produjo una reacción favorable en los mercados.

En el Gobierno y entre sus aliados niegan que la suba del riesgo país esté vinculada con la suspensión de las PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten que la falta de esa ley y del Presupuesto podría profundizar la crisis. Fuentes gubernamentales plantearon: "Sin esas dos leyes y sin lo de Malvinas entramos en la cochería".

Las advertencias de los aliados y las internas oficiales

El diputado del PRO Cristian Ritondo atribuyó parte de la inestabilidad a factores internacionales y a la incertidumbre electoral de cara a 2027. "Hoy hay una fuerte inestabilidad internacional que está afectando a los mercados de todo el mundo y en Argentina a eso se suma la incertidumbre electoral de cara a 2027", afirmó.

Ritondo también advirtió: "La posibilidad de volver al déficit, al cepo y a las políticas que nos dejaron al borde de la hiperinflación y con niveles récord de pobreza es una amenaza que sin dudas agrega incertidumbre y pesa sobre el riesgo país". Sobre el dictamen para suspender las primarias, señaló: "El dictamen de las PASO es un paso importante, pero no alcanza por sí solo para despejar todos esos riesgos. Por eso desde el PRO insistimos tanto en la necesidad de avanzar con las reformas pendientes y blindar el cambio para darle previsibilidad al futuro de la Argentina".

En paralelo, dentro del oficialismo hay reproches por haber delegado la conducción política en Karina Milei y los Menem. La mesa política creada para compensar la falta de intervención de Milei en las discusiones, según versiones difundidas en ámbitos cercanos al Gobierno, habría multiplicado las disputas internas.

Las diferencias, que inicialmente enfrentaban a Karina Milei con Santiago Caputo, se extendieron a Bullrich, los Menem y Diego Santilli. Al mismo tiempo, asesores de Federico Sturzenegger plantean una devaluación, mientras economistas cercanos al Presidente, como Ricardo Arriazu y el exviceministro de Economía Joaquín Cottani, reclaman cambios urgentes en la política monetaria.