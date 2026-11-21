El gobernador anunció que la provincia elegirá autoridades el 21 de marzo y anticipó cambios en las reglas electorales. Torres espera un acuerdo con La Libertad Avanza para evitar que César Treffinger compita por separado.

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, anunció que las elecciones provinciales se realizarán el 21 de marzo del año próximo. En esos comicios se elegirán gobernador, intendentes y diputados provinciales, y el mandatario busca alcanzar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

"El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes", dijo Torres.

La reforma electoral que se estrenará en Chubut

La elección marcará la puesta en marcha de la reforma política impulsada por el gobernador. Entre sus principales medidas figuran el primer Código Electoral de la historia de Chubut, la Boleta Única de Papel, el debate obligatorio y la ficha limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena.

La reforma, aprobada a fines de 2024, también eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin PASO, Torres, que pertenece al PRO, espera acordar con La Libertad Avanza para evitar que una candidatura libertaria le reste votos en la disputa con el peronismo.

La negociación con César Treffinger y la oposición peronista

En el PRO sostienen que César Treffinger mide entre 8 y 12 puntos y consideran que no tiene posibilidades concretas de llegar a la gobernación. Por eso, esperan que el dirigente libertario se sume a un acuerdo con Torres.

Del lado peronista, por el momento hay tres candidatos que se reparten el resto de los votos opositores. El mejor posicionado es Juan Pablo Luque, quien obtuvo el 33 por ciento en las elecciones de 2023 y quedó a menos de dos puntos de Torres.

También se anotaron Dante Bowen, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, y el exdiputado nacional José Glinski, quien estuvo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno de Alberto Fernández.

Conversaciones por un calendario electoral conjunto

En paralelo, Torres y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, hablan de anticipar juntos las elecciones para abril. La fecha anunciada por Torres para los comicios de Chubut es el 21 de marzo.