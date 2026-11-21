Con el riesgo país por encima de los mil puntos y el dólar contado con liquidación arriba de los 1.600 pesos, el Gobierno respalda al ministro de Economía y anticipa semanas de tensión. En el oficialismo también se mencionan opciones como la dolarización, una caja de conversión y un eventual cepo.

El Gobierno enfrenta una creciente presión financiera, con el riesgo país por encima de los mil puntos básicos y el dólar contado con liquidación, conocido también como dólar fuga, por encima de los 1.600 pesos. Además, volvió a ampliarse la brecha con el dólar blue y, por ahora, Javier Milei respalda a su ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde la Casa Rosada descartaron una salida inmediata del funcionario: "Ninguna renuncia", respondieron ante las consultas. Cerca del ministro sostienen que "está cansado", aunque no se prevé que renuncie ni que el Presidente lo aparte del cargo.

Respaldo a Caputo y malestar dentro del Gobierno

En distintos sectores del oficialismo hay cuestionamientos al rumbo económico y a la situación actual. Algunos funcionarios plantean, en privado, que a la población "no le llega las buenas medidas de Milei" y responsabilizan a Caputo por esa distancia entre las decisiones del Gobierno y la percepción social.

En el Ejecutivo esperan atravesar al menos dos semanas de fuerte crisis. Entre los factores que mencionan aparecen la depreciación del real brasileño y la incertidumbre política. En los mercados, según el diagnóstico que circula en el oficialismo, también hay dudas sobre una eventual reelección de Milei. En la Casa Rosada, en cambio, sostienen que "gana en primera vuelta en 2027".

La suspensión de las PASO fue interpretada por algunos observadores del escenario financiero como una señal de debilidad política. La pregunta que plantean es por qué cambiar las reglas electorales si el oficialismo considera que tiene garantizado un triunfo.

El riesgo de un salto cambiario y las alternativas en análisis

La gravedad de la tensión quedó reflejada en una advertencia de un dirigente oficialista vinculado al área económica: "La alta presión cede o produce un ACV". En ese planteo, el término describe un escenario límite para la política cambiaria del Gobierno.

Una fuente oficialista definió ese posible "ACV" como la necesidad de que el Banco Central venda entre 500 y 1.000 millones de dólares por día durante una semana para sostener el tipo de cambio en el techo de la banda, ubicado en 1.800 pesos. Ante esa situación, otra persona cercana a Milei y Caputo mencionó dos caminos: pedir la intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para calmar a los mercados, o establecer un cepo que limite la compra de divisas.

En ámbitos libertarios también se exploran alternativas como la dolarización o una neoconvertibilidad. El economista Federico Domínguez, vinculado a Luis y Santiago Caputo y relacionado con la Fundación Faro, planteó: "Banco la dolarización o una caja de conversión privada con anclaje legal offshore. Son dos esquemas sin BCRA y con competencia de monedas. Creo que serían la solución definitiva al problema monetario argentino: se acaba la volatilidad en la demanda de dinero y se blinda el esquema frente a la política".

Reclamos de cambios y críticas al esquema económico

El exfuncionario Lucas Llach, economista que integra el equipo de Federico Sturzenegger, reclamó cambios y comparó la coyuntura con episodios anteriores. "Ocasiones anteriores en las que el real y otros se depreciaban pero Argentina resistía la depreciación con política o instituciones cambiarias: 1999 (terminó hermoso), 2018 (ídem). El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos. ¿O alguien piensa que pasar de un riesgo de 400 a 900 y de un real de 4.50 por dólar a 5.60 por dólar no altera tu tipo de cambio real de equilibrio 'por Vaca Muerta'?", expresó.

En paralelo, una fuente de La Libertad Avanza reclamó modificaciones y puso en duda la continuidad de Caputo: "No estaría mal que se vaya Caputo. Hace otras medidas distintas no estaría mal. Pero el presi no va a cambiar. Hay que ver de qué forma podría cambiar el presi: aflojar, largar un poco de guita y no echarle la culpa al contexto y calmar un poco las aguas".