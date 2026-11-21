Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El oficialismo asegura contar con los 37 votos necesarios para suspender las primarias del próximo año. Patricia Bullrich busca sumar apoyos aliados para superar la mayoría absoluta y evitar sorpresas en la votación del jueves 26 de noviembre.

El oficialismo en el Senado confía en que ya tiene los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral que suspendería las PASO del próximo año. La iniciativa será debatida en la Cámara alta el jueves 26 de noviembre.

Bullrich busca ampliar los apoyos para suspender las PASO

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, trabaja para sumar respaldos aliados y superar la mayoría absoluta. Aunque el oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios, busca reducir el margen de incertidumbre de cara a la sesión.

La senadora observa movimientos en el peronismo y se mantiene expectante. El acompañamiento de la UCR, el PRO y algunos legisladores provinciales podría permitirle al oficialismo alcanzar su undécima victoria en la Cámara alta.

Los apoyos que no están en el cálculo oficialista

Por el momento, el espacio Convicción Federal y los senadores que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, no figuran entre los respaldos que cuenta el oficialismo para esta votación.

El proyecto plantea suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo año. Su futuro quedará definido en el debate convocado para el jueves 26 de noviembre.