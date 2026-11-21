Karina Milei y Victoria Villarruel eligieron chaquetas de inspiración militar en actos públicos. La prenda, que volvió a las pasarelas, combina una larga historia con nuevos significados en la imagen política.

Con orígenes en los uniformes militares y una historia que atraviesa siglos, la chaqueta Napoleón volvió a ganar espacio en las pasarelas y también en la política argentina. Karina Milei y Victoria Villarruel la incorporaron a sus atuendos en apariciones públicas recientes, en una tendencia que también llegó a celebridades de Hollywood.

La prenda deriva de los uniformes de húsares de la caballería húngara del siglo XV y se popularizó entre los ejércitos durante los siglos XVIII y XIX, en el contexto de las guerras napoleónicas. De allí proviene el nombre con el que se la conoce actualmente.

De los uniformes militares a las pasarelas

Su influencia llegó incluso a la indumentaria femenina: durante el siglo XVIII, aquellos uniformes inspiraron prendas que las mujeres usaban para montar a caballo. Más tarde, en la década de 1960, en tiempos de la Guerra Fría y la guerra de Vietnam, músicos como Mick Jagger, Los Beatles y Jimi Hendrix sumaron chaquetas Napoleón a sus looks rockeros.

En 2026, la moda volvió a ponerla en circulación. Las casas de lujo de Europa y Estados Unidos la llevaron a las pasarelas el año pasado, mientras distintas versiones aparecieron en alfombras rojas y eventos. Hoy se consigue en marcas de ropa y centros comerciales: suele tener cuello Mao, tonos oscuros y detalles decorativos como cordones, botones y bordados.

Karina Milei y Victoria Villarruel eligieron el estilo

En el ámbito local, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, empezó a tener mayor exposición política este año y realizó algunas intervenciones públicas. A fines de octubre, durante una aparición en Rosario, vistió una chaqueta Napoleón negra con detalles dorados.

Horas después, ese mismo día, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó una sesión en el Senado con una chaqueta negra de la misma inspiración, con detalles también negros y botones dorados. La coincidencia pudo responder a la tendencia, aunque la elección de una prenda de raíz militar por parte de dos figuras políticas llamó la atención.

El significado político de la ropa

La socióloga de moda Laura Zambrini advirtió que “Sería simplista suponer que existe una correspondencia directa entre las intenciones de quien viste una determinada prenda y los significados que socialmente se le atribuyen”. Sin embargo, señaló que la indumentaria en política “nunca es completamente neutra”.

Para Zambrini, resulta relevante observar cómo ciertos códigos estéticos “vuelven a adquirir valor en diálogo con el presente”, porque “la moda está estrechamente vinculada con los contextos sociales y políticos en los que se produce”. También sostuvo que “La vestimenta interviene en la construcción pública de una figura de autoridad y en las maneras en que los cuerpos se presentan socialmente. En este caso, las chaquetas napoleónicas recuperan elementos visuales históricamente asociados con el mando, la disciplina y las jerarquías militares”.

La socióloga, profesora titular de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU, destacó además que se trata de una prenda “que proviene de un universo históricamente masculino y que hoy es utilizada por mujeres que ocupan posiciones de poder”. Desde una perspectiva de género, agregó, esto permite analizar cómo las mujeres toman códigos asociados históricamente con la masculinidad y los resignifican en sus representaciones públicas.

Una prenda como armadura y mensaje de autoridad

La politóloga y asesora de imagen Victoria Sosa Corrales planteó que “la moda nunca está disociada del momento histórico” y pidió “no forzar asociaciones”. Aun así, consideró que “los tiempos actuales, de alta incertidumbre y tensión, pueden requerir cierta armadura para transitarlos”. Según añadió, esa puede ser una de las razones por las que ganaron presencia las chaquetas estructuradas y los trajes.

Sosa Corrales afirmó que la prenda “sigue cargando con esa simbología bastante poderosa” de sus orígenes militares y resumió: “si te ponés una chaqueta Napoleón, primero, no querés pasar desapercibida y segundo, es posible que te sientas más poderosa, más armada”.

En el caso de Villarruel, el vínculo con las fuerzas de seguridad se relaciona también con su historia familiar. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, integró el Ejército Argentino y, según declaraciones de la vicepresidenta, “defendió a la Patria de los terroristas del ERP” y combatió en Malvinas “ante la usurpación inglesa”.

En sus redes sociales, la titular del Senado suele expresarse en fechas conmemorativas sobre las fuerzas de seguridad y también reclamar mejores condiciones laborales para sus integrantes, además de marcar diferencias con otros sectores del Gobierno.

“Villarruel casi siempre está enviando mensajes con la ropa. Ponerse esta chaqueta puede ser un mensaje de autoridad, también de rectitud. Se impuso la tarea imposible de diferenciarse de un gobierno del que es parte y que está salpicado de denuncias de corrupción”, señaló Sosa Corrales. La asesora también observó que la vicepresidenta usó la prenda poco después de que Karina Milei apareciera con una similar: “Puede ser un intercambio tácito dentro de esa guerra fría que sostienen”.