El juez Rodolfo Ariza Clerici cerró la causa iniciada por los dichos de la diputada contra el adolescente autista y su madre. La querella y la asesora tutelar apelaron la decisión, que ahora deberá revisar la Cámara porteña.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a la diputada nacional Lilia Lemoine en la causa por maltrato iniciada a raíz de sus expresiones sobre Ian Galo Lescano, conocido como Ian Moche, y su madre, Marlene Spesso. El adolescente, de 13 años, es autista y participa en actividades vinculadas con los derechos de las personas neurodivergentes.

El juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 1 de la Ciudad, resolvió el 4 de noviembre hacer lugar a un planteo de la legisladora. Consideró que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y dispuso el cierre del caso.

Los dichos de Lilia Lemoine sobre Ian Moche

La denuncia se originó en declaraciones realizadas por Lemoine durante los primeros días de febrero. La diputada calificó a Ian de “falso autista” y dijo que su madre “lucraba con Ian”; también la llamó “una vieja cobarde” y “una bruja”, y afirmó que padecía el síndrome de Münchhausen, un trastorno en el que una persona finge o exagera síntomas para asumir el rol de enferma.

La causa incluyó cuatro hechos. Los primeros tres fueron denunciados por la diputada nacional Marcela Pagano, quien promovió una presentación penal por discriminación. El 6 de marzo, el fiscal Hernán Biglino delimitó los hechos investigados y los encuadró en la figura contravencional de maltrato. Once días después, Ian y su madre fueron reconocidos como querellantes por ser considerados damnificados directos. Con la investigación en curso, el fiscal incorporó un cuarto hecho a la imputación.

Los fundamentos del sobreseimiento

En su resolución, Ariza Clerici sostuvo que las expresiones de Lemoine, “aún tratándose de expresiones agresivas, ásperas y hasta vulgares, no constituían descalificaciones personales gratuitas o carentes de conexión con el reproche formulado, sino una forma particularmente áspera de expresar una crítica identificable”. A partir de ese análisis, consideró que no se cumplían los requisitos para encuadrar los hechos en la figura imputada.

El magistrado también señaló que esa conclusión “no implicaba desconocer la gravedad de las manifestaciones examinadas, algunas de las cuales habían puesto públicamente en duda la condición de un adolescente con discapacidad”. Agregó que la condición de diputada nacional de Lemoine daba a sus palabras una proyección pública especial y que cabía esperar de ella mayor cuidado al referirse a la infancia y la adolescencia. Sin embargo, sostuvo que la desaprobación de los dichos no habilitaba a extender el poder sancionatorio más allá de los límites legales y constitucionales.

En consecuencia, el juez resolvió “hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad respecto de la imputación de maltrato simple y agravado” y “sobreseer a Lilia Lemoine”. Durante el proceso, Ian declaró en Cámara Gesell y relató el impacto que le provocaron las expresiones de la legisladora.

La apelación y la revisión de la Cámara

El abogado de Ian y su madre, Andrés Gil Domínguez, apeló el fallo. En su presentación cuestionó que se diera mayor peso a la libertad de expresión de la diputada que a los derechos del adolescente y su familia. También planteó que la decisión reconocía la gravedad de las expresiones y la protección especial que corresponde a las víctimas, pero que luego no extraía de esas premisas las consecuencias correspondientes.

“El fallo de Primera Instancia hizo un análisis irrazonable sobre el alcance de la libertad de expresión de una diputada nacional respecto de los derechos de un niño autista y su grupo familiar”.

Gil Domínguez afirmó además: “En el caso se comprobó la agresión, las palabras de Lemoine. Habiéndose comprobado eso, el juez sostuvo que la libertad de expresión de la diputada prevalecía sobre los derechos de Ian Moche”. La asesora tutelar que intervino en el proceso también apeló el sobreseimiento. El fiscal Biglino, quien impulsó la investigación y estuvo a cargo de la acusación pública, no recurrió la resolución.

La apelación será analizada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Al cierre de la información, todavía no se había sorteado la sala que intervendrá. El tribunal cuenta con cuatro salas y en la tercera se desempeña como camarista Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien fue fiscal general porteño.