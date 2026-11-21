Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Argentina elegirá presidente y vicepresidente para el período 2027-2031 y renovará parte del Congreso. Además, en la mayoría de las provincias se votarán autoridades locales, con fechas que dependerán de cada distrito.

Las elecciones 2027 en Argentina definirán quién ocupará la Presidencia y la Vicepresidencia durante el período 2027-2031. También se renovará parte del Congreso y habrá comicios para elegir autoridades provinciales y municipales en gran parte del país.

El calendario se extenderá durante varios meses, ya que cada provincia puede establecer sus propias fechas y decidir si realiza las elecciones locales junto con las nacionales o en jornadas separadas.

Presidente, vicepresidente y renovación del Congreso

La elección nacional principal será la de presidente y vicepresidente. La Constitución permite una reelección consecutiva, por lo que Javier Milei podrá buscar un segundo mandato. El mandatario manifestó su intención de hacerlo, aunque todavía no la oficializó.

Además, se renovará una parte del Poder Legislativo. En el Senado habrá elecciones en ocho provincias, que elegirán tres representantes cada una.

Qué provincias elegirán senadores en 2027

Los distritos que renovarán sus bancas en la Cámara alta son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

En cada provincia se elegirán tres senadores: dos bancas corresponderán a la lista más votada y una a la que obtenga el segundo lugar. La distribución dependerá del resultado electoral entre las principales fuerzas.

Provincias que votarán gobernador y autoridades locales

En 2027 vencerán los mandatos de los gobernadores de 21 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, Corrientes y Santiago del Estero no elegirán gobernador ese año, de acuerdo con sus calendarios electorales.

La elección de legisladores provinciales, intendentes, concejales y otras autoridades locales también dependerá de las decisiones que tome cada distrito.

Fechas clave y elecciones desdobladas

Las provincias tienen la potestad de definir sus cronogramas electorales y establecer si sus comicios coincidirán con los nacionales o se realizarán por separado. Hasta el momento, se identificaron dos calendarios provinciales adelantados.

Por esa razón, las fechas de votación variarán según la provincia y el distrito. El calendario completo se irá precisando a medida que cada jurisdicción oficialice sus convocatorias.