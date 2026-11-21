Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Patricia Bullrich y Axel Kicillof registraron 35,1% de imagen positiva y compartieron el primer puesto del relevamiento de Jorge Giacobbe. Javier Milei quedó tercero, mientras Máximo Kirchner ocupó el último lugar entre ocho dirigentes evaluados.

Patricia Bullrich y Axel Kicillof empataron en el primer puesto de un nuevo ranking de imagen política elaborado por el consultor Jorge Giacobbe. Ambos obtuvieron 35,1% de valoración positiva en un relevamiento nacional que también incluyó a otros seis referentes.

La encuesta se realizó a través de 2.500 entrevistas en dispositivos móviles y tiene un margen de error de más o menos 2%. Además de la comparación de imágenes, el estudio consultó a los participantes por el papa León XIV y por su opinión sobre los liberales.

Bullrich y Kicillof lideran el ranking de imagen

La senadora oficialista y el gobernador opositor igualaron en imagen positiva, aunque Bullrich quedó mejor posicionada al registrar menos opiniones negativas: 51,1%, frente al 53,5% de Kicillof. La legisladora obtuvo, además, 9,3% de respuestas regulares y 4,6% de no sabe o no contesta; el mandatario bonaerense tuvo 7,1% y 4,4% en esas categorías, respectivamente.

Javier Milei completó el podio, con 34,9% de imagen positiva y 56,8% negativa. El Presidente también sumó 6,2% de opiniones regulares y 2,2% de respuestas de no sabe o no contesta. En la medición del mes anterior, Milei había encabezado el ranking, seguido por Bullrich y Kicillof.

Los resultados de Cristina, Massa, Macri y Villarruel

En el cuarto puesto se ubicó Cristina Kirchner, con 26,6% de imagen positiva, 13,6% regular, 56,1% negativa y 3,7% de no sabe o no contesta. Sergio Massa quedó quinto, con 21,8% positiva, 18,1% regular, 54% negativa y 6% de respuestas sin definición.

Mauricio Macri ocupó el sexto lugar, con 18,3% de imagen positiva, 17,6% regular, 58,9% negativa y 5,3% de no sabe o no contesta. En el séptimo puesto quedó Victoria Villarruel, con 16,3% positiva, 21,2% regular, 51,7% negativa y 10,8% de respuestas sin definición.

El último lugar fue para Máximo Kirchner, quien obtuvo 12,4% de imagen positiva, 20,9% regular, 60,7% negativa y 6,1% de no sabe o no contesta.

Qué opinión tienen los encuestados sobre los liberales

El relevamiento también preguntó: “¿Qué opinás de ellos?”, en referencia a los liberales. El 25,8% respondió “Me gustan sus ideas y sus formas”, mientras que el 13,9% dijo “Me gustan sus ideas pero no sus formas”.

Por otra parte, el 5,9% señaló “No me gustan sus ideas pero sí sus formas” y el 48,4% manifestó “No me gustan sus ideas ni sus formas”. El 6% restante respondió que no sabe o no contesta.

La pregunta sobre el papa León XIV

Como parte del estudio, Giacobbe presentó una nube de palabras construida a partir de las respuestas de los participantes a una consigna sobre el papa León XIV: definirlo “en una sola palabra”.