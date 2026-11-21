El dirigente radical fue arrestado en 1966 después de abrir la sede bonaerense de la UCR del Pueblo, clausurada por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Antes de ser detenido, cuestionó el avance militar sobre la vida política y defendió la democracia.

Hace 60 años, Raúl Alfonsín fue detenido en la sede del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ubicada en Moreno 2480, en el barrio porteño de Balvanera. El dirigente había convocado a periodistas y fotógrafos para realizar declaraciones, pese a que el local estaba clausurado por orden del gobierno de facto.

El arresto ocurrió 142 días después del derrocamiento de Arturo Illia por las Fuerzas Armadas. Desde el 2 de julio de 1966, el comité permanecía cerrado por disposición del general Juan Carlos Onganía, en el marco de medidas que apuntaban a disolver las organizaciones políticas y confiscar sus bienes.

La clausura de los partidos durante la dictadura de Onganía

La ley 16.910 habilitó la disolución de las agrupaciones políticas mediante una Comisión Nacional Liquidadora. Desde el Ministerio del Interior se ordenó incautar mimeógrafos, muebles, estatuas, bustos, libros y pinturas; también se bloquearon cuentas corrientes y se intervinieron sedes partidarias. Siete locales quedaron en manos del Consejo Nacional de Educación.

Las medidas incluyeron además la disolución de la Cámara Nacional Electoral y el reemplazo de los padrones generales electorales por los llamados “registros de enrolados”. En ese contexto, Juan Domingo Perón, desde España, había respaldado inicialmente el golpe: “Éste es un movimiento simpático porque se acortó una situación que ya no podía continuar. Onganía puso término a una etapa de corrupción. Illia había detenido al país queriendo imponerle estructuras del 1800, cuando nace el demoliberalismo burgués, atomizando a los partidos políticos. Si el nuevo gobierno procede bien, triunfará”.

El mensaje de Alfonsín desde la sede radical

El comité bonaerense había inaugurado su sede casi tres décadas antes. Alfonsín, abogado nacido en Chascomús y entonces presidente del Comité Provincia, tenía la llave del edificio. Horas antes había convocado a la prensa con una comunicación breve, marcada como “muy urgente”, para “formular declaraciones sobre el acontecer nacional a las 17 en punto”.

Al llegar, recibió a los periodistas y recorrió los ambientes, todavía cerrados con sellos y firmas judiciales. En el patio quedaban un rosal seco, parras verdes y un aljibe. También habían sobrevivido a la clausura un afiche de la campaña presidencial de Illia y un retrato de Crisólogo Larralde.

Frente a los presentes, Alfonsín cuestionó la intervención de las Fuerzas Armadas en la política y advirtió sobre una posible salida corporativista. “A nombre de las Fuerzas Armadas, que hasta hace poco expresaban enfáticamente su respeto por el poder civil, se pretende ingenuamente decretar la muerte de la civilidad, mientras se acentúan las sospechas de que se intenta ensayar una experiencia corporativista, reñida históricamente con la libertad y el progreso”, afirmó.

La detención de Raúl Alfonsín y su liberación

El dirigente también denunció que el rumbo económico podía silenciar voces opositoras. “Seguramente, para lograr la implementación de un liberalismo económico empobrecedor y antipopular, es necesario acallar las voces por las que se expresa el pueblo, para que ocupen su lugar los advenedizos de siempre en la sola defensa de los intereses sectoriales”, agregó. Alfonsín cerró su intervención con una promesa de continuidad política y aseguró que había “una decisión irrevocable de continuar la lucha que permita la concreción de los mejores ideales de nacionalidad, hasta lograr la instauración de una auténtica democracia social al servicio del hombre y el país”.

Pasadas las 17.35, agentes de la comisaría 6ta ingresaron al edificio y comunicaron que todos quedaban detenidos. Un oficial inspector identificó a los periodistas y fotógrafos y les ordenó alejarse a 50 metros del comité. Luego, el subcomisario Domingo Laigore le preguntó a Alfonsín quién era. “Soy Raúl Alfonsín, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de 39 años, abogado, con domicilio en la ciudad de Chascomús”, respondió.

El traslado en un móvil policial desde la calle Moreno fue la última imagen que registraron los fotógrafos. Entre ellos estaba Carlos Castro, quien años después se convirtió en colaborador de Alfonsín durante la campaña presidencial de 1983 y fue director general de Prensa de la Casa Rosada hasta el final de su gestión.

El contexto político y cultural de 1966

En aquellos días, Mariano Grondona describió el rechazo del nuevo gobierno a los partidos y al sistema electoral. “Casi todas las actitudes de las nuevas autoridades pueden ser explicadas como reacciones contra experiencias de los últimos años. La primera que se procura soslayar es el trienio radical”, escribió. También sostuvo que “El repudio por los partidos se ha hecho extensivo al régimen electoral, cuya sola mención provoca reacciones condenatorias en grupos decisivos del nuevo Estado”.

Mientras ocurrían esos hechos, entre los libros más vendidos estaban “Todos los fuegos el fuego” y “Historias de cronopios y de famas”, de Julio Cortázar; “El medio pelo en la sociedad argentina”, de Arturo Jauretche; y “Los caudillos”, de Félix Luna. Esa noche, mientras el programa Telecataplum se emitía por Canal 11, el juez Jorge Aguirre tomó declaración a Alfonsín, quien recuperó la libertad pasada la medianoche.

Faltaban todavía seis años para el 17 de noviembre asociado a la consigna peronista “Luche y Vuelve”, y algunos días más para el abrazo de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en Gaspar Campos.