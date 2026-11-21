Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Presidente participó en La Boca de la presentación de Tesla en el país y se mostró entusiasmado con una camioneta personalizada con un león. Elon Musk saludó por videollamada desde un avión, en una intervención marcada por silencios y una comunicación que se cortó de manera abrupta.

El discurso de Javier Milei en la presentación de Tesla Argentina, realizada en La Boca, duró menos de ocho minutos. El Presidente celebró la llegada de la marca, cuestionó al kirchnerismo y cerró con un mensaje dirigido a los jóvenes, en un tono cercano al electoral.

Pero el evento también dejó dos escenas que lo entusiasmaron: el recibimiento junto a una Cybertruck personalizada y la aparición de Elon Musk por videollamada. La jornada llegó después de un viernes atravesado por turbulencias internacionales, que llevaron al dólar a 1.600 pesos.

La Cybertruck con un león que llamó la atención de Milei

Antes de la llegada del Presidente, la camioneta Cybertruck se convirtió en una de las protagonistas del lanzamiento. El modelo, uno de los más representativos de Tesla, ya había circulado en el país en otras ocasiones, asociado a figuras como el diputado Manuel Quintar, el influencer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, y la modelo Barby Franco.

La unidad exhibida en La Boca se distinguía por un ploteo con un león dibujado en uno de sus laterales, una imagen similar a la utilizada por La Libertad Avanza. Después de su discurso, Milei se sentó en el asiento del conductor mientras le mostraban detalles del vehículo.

Más tarde, ya fuera de la camioneta, se agachó para posar junto al dibujo y señaló sonriente la ilustración. Su hermana, Karina Milei, quien había seguido el acto desde la primera fila junto a Diego Santilli, observó la escena desde un costado.

La videollamada de Elon Musk desde un avión

Otro momento destacado ocurrió cuando la conductora del evento anunció la llegada del siguiente invitado. En la pantalla apareció Musk, propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, conectado desde un avión. La audiencia lo recibió con aplausos y Milei reaccionó con una carcajada y pequeños saltos de alegría.

“Hola, Argentina. Bueno, acá estamos. Es una alegría compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí”, dijo el empresario sudafricano-estadounidense, quien fue funcionario del gobierno de Donald Trump. Luego agregó: “Esperemos que disfruten nuestros autos”.

A continuación, Musk hizo una pausa y buscó cómo continuar. “Y... ¡yeah!”, alcanzó a decir, mientras algunos aplausos acompañaban la intervención. Milei y varios asistentes se rieron ante la dificultad del empresario para encontrar palabras.

Una comunicación que terminó de forma abrupta

“En verdad, no sé muy bien qué decir, salvo darles las gracias por esta bienvenida a Tesla en Argentina... y yeah... yeah... yeah”, expresó Musk. Durante la llamada miró hacia ambos lados y reconoció: “Perdón, no sé bien lo que quiero decir”.

El empresario volvió a agradecer la recepción y empezó a despedirse entre pausas: “¿Saben? No sé muy bien cómo decirlo... pero yeah... igualmente... gracias por recibirnos... así que...”. Después de otro silencio, agregó: “All right, emmm...”, mientras movía levemente la mano a modo de saludo.

La comunicación se cortó de manera intempestiva en medio de la despedida. Los aplausos finales fueron tenues y estuvieron acompañados por la confusión de los asistentes, que parecían esperar que la conexión se reanudara.