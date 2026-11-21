Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El presidente español aseguró que se impuso ante Alberto Núñez Feijóo y justificó su estrategia con una comparación sobre la final del Mundial que generó rechazo entre los argentinos. El debate estuvo marcado por cruces, acusaciones y cuestionamientos por casos de corrupción.

A poco más de una semana de las elecciones en España, el presidente Pedro Sánchez afirmó que fue el ganador del debate que mantuvo el jueves con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Sus declaraciones generaron polémica en la Argentina por una comparación con la final del Mundial.

En un adelanto de una entrevista que se emitirá el domingo por la noche, Sánchez sostuvo que se impuso en el intercambio pese a las críticas que recibió por su desempeño. "Yo creo que ganador en buena educación, mala educación. Claramente gané", dijo.

La comparación de Sánchez con la final del Mundial

El mandatario español defendió la estrategia que llevó al debate y aseguró que buscaba convencer a quienes todavía dudan, en lugar de cambiar la opinión de quienes ya tienen una postura definida. "Qué verdad o bulosfera, claramente gané el debate de largo", afirmó. Y agregó: "Yo tenía claro cuál era mi objetivo. Mi objetivo no es convencer a aquellos que ya están convencidos. Mi objetivo es convencer a aquellos que están dudando".

Luego remató con una frase que provocó malestar entre el público futbolero argentino: "Significa, si me permites en términos futbolísticos, no jugar como jugó Argentina la final de la Copa del Mundo".

Los cruces entre Sánchez y Núñez Feijóo

El debate fue tenso, con interrupciones y acusaciones cruzadas. La discusión subió de tono durante el segmento de política exterior, cuando Sánchez cuestionó los vínculos de Núñez Feijóo con dirigentes de derecha y mencionó, entre otros, al presidente argentino Javier Milei.

“La pregunta que me gustaría hacerle a los ciudadanos es la siguiente: después de este tiempo, ¿qué de bueno han traído los líderes de la internacional ultraderechista al mundo? - presionó el candidato socialista-. ¿Gobernando ellos en solitario o gobernando conjuntamente con la derecha tradicional? ¿Ha traído algo bueno Trump al mundo, a Estados Unidos? ¿Ha traído algo bueno Milei a Argentina? ¿Al mundo? ¿Ha traído algo bueno el señor Bolsonaro cuando gobernó Brasil?”

Núñez Feijóo respondió con una ironía sobre la lista de dirigentes mencionados por su rival: “Nos ha dado la vuelta al mundo en un minuto -ironizó el líder del PP-. Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin.. Washington, Buenos Aires, Tel Aviv, Moscú, de todo menos de España. Esto es lo que ocurre cuando las cosas van mal en casa”.

Las críticas por corrupción y el balance del debate

Además de los cruces sobre política internacional, el candidato del PP enumeró casos de corrupción e investigaciones judiciales y cuestionó a Sánchez por la falta de respuestas. Ese tramo, según el balance del intercambio, dejó al presidente español en una posición incómoda.

Tras el debate, dirigentes y referentes del Partido Popular consideraron que Núñez Feijóo había salido victorioso por su tono confrontativo, frente a una actitud más contenida de Sánchez. En el intercambio directo, el líder opositor pareció tomar ventaja.